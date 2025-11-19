Diaspora algérienne : vers une baisse du tarif du passeport à l’étranger

L’Assemblée populaire nationale a adopté la proposition du député de la diaspora, Farès Rahmani, concernant la révision du tarif des droits du timbre pour les passeports algériens délivrés par les consulats à l’étranger.

Cette mesure, qui avait initialement été rejetée par la commission des finances du 15 novembre, a été soumise à nouveau, a été soumise à nouveau et approuvée par la majorité des députés de la séance plénière du 18 novembre, consacrée à l’examen de la loi des finances 2026.

Selon l’auteur de cette proposition : « le montant exigé à l’étranger correspond au taux de change du dinar datant de 2009« .

La révision des tarifs des droits de timbre pour l’obtention du passeport approuvée à l’APN

En présentant son amendement, le député Farès Rahmani a souligné la disparité tarifaire du droit de timbre du passeport algérien (format 28 pages). D’ailleurs, il a rappelé que ce droit est fixé à 6 000 dinars algériens sur le territoire national, alors qu’il s’élève à 60 euros pour les citoyens sollicitant leurs passeports auprès des consulats algériens à l’étranger.

Par ailleurs, Rahmani a vivement critiqué le tarif consulaire, le qualifiant de « fausse conversion« . Il a expliqué que le montant de 60 euros exigé à l’étranger repose sur un taux de change obsolète datant de 2009, époque où 1 euro valait environ 100 dinars.

Étant donné que le taux de change actuel de l’euro est bien plus supérieur, les membres de la diaspora se retrouvent à payer le droit de timbre à l’équivalent de 9 113 dinars. Qualifiant cette situation « d’injustice » et rappelant que la Constitution algérienne garantit l’égalité entre tous les citoyens, Farès Rahmani a soumis une proposition de loi visant à corriger ce déséquilibre.

Le tarif du passeport bientôt aligné sur le taux de change

Le nouvel amendement stipule que le prix du droit de timbre sera désormais fixé annuellement par un arrêté interministériel (Affaires étrangères et Finances), en se basant notamment sur le taux de change officiel actuel du dinar algérien.

Par conséquent, les membres de la communauté algérienne à l’étranger paieront l’équivalent du montant réel de 6 000 dinars algériens. Cela représente une baisse significative : le coût passera d’environ 60 euros actuellement à environ 40 euros.

Attention : ce nouveau tarif n’est pas immédiatement applicable. Il fait partie de la loi des Finances 2026 et doit encore être débattu et validé par le Sénat. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1ᵉʳ janvier 2026.

