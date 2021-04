Diaspora Algérienne : un documentaire sur la fermeture des frontières

La cinéaste Algérienne Sofia Djama a lancé un appel afin de recueillir les témoignages des ressortissants Algériens bloqués aux quatre coins du monde depuis le début de la crise sanitaire et la fermeture des frontières Algériennes en mars 2020. Ce projet de documentaire vise, selon la cinéaste primée plusieurs fois, à « sensibiliser l’opinion publique qui considère que c’est une décision sage ».

« Voilà, je m’appelle Sophia Djama, je suis réalisatrice de Cinéma à la base, et de rien du tout depuis plus d’une annnée parce que ‘rani mbloquiya' ». C’est un véritable coup de gueule qui a été publié sur le compte Facebook de la cinéaste Algérienne Sofia Djama. La belle artiste Oranaise, unique participante Algérienne à la Mostra de Venise en 2017, estime que les ressortissants Algériens encore bloqués à l’étranger sont des « compatriotes forcés à l’exil ».

C’est dans ce sillage que Sofia Djama a décidé de recueillir les témoignages « face caméra » des Algériens qui se sont retrouvés bloqués loin de leur pays, et ce, afin de réaliser un documentaire qui raconte leur détresse et leur calvaire, mais surtout afin de « sensibiliser l’opinion publique qui considère que c’est une décision sage ». Sofia indique toutefois que « on ne demande pas la réouverture des frontières. On demande un couloir aérien ».

Un documentaire pour faire entendre la voix de la diaspora

« Pour que Nos voix se fassent entendre. Pour que nos vies brisées puissent avoir un écho », a écrit la cinéaste sur son mur Facebook. Sophia Djema a également critiqué la décision du comité scientifique en Algérie. « Que le comité scientifique mesure sa responsabilité face aux tragédies qu’il a provoqué », a-t-elle déclaré, et d’ajouter « qu’ils devront rendre des comptes à toutes les victimes de l’arbitraire ».

Sophia estime que son exil en France, et celui de tous ses compatriotes Algériens à travers le monde « est forcé par le gouvernement Algérien et par le comité scientifique ». Étant réalisatrice, cette Algérienne primée en 2012 pour son court métrage, les 100 pas de Mr X, a décidé de « faire un documentaire à partir de vos témoignages », a déclaré la cinéaste en s’adressant à la diaspora Algérienne.

« A un moment donné je me suis rendue compte que la communauté Algérienne à l’étranger n’a pour seule voix que les réseaux sociaux…, et donc du coup je me suis dit qu’il fallait porter notre voix à travers un projet de film documentaire ». L’idée selon Sophia Djama c’est « d’avoir quelque chose pour l’avenir, parce qu’on nous a privé d’un pays, mais on nous a aussi privé de notre vie ». « On nous a volé une année et demie de notre vie », c’est « pour que jamais ils puissent dire ‘on ne savait pas' », estime la cinéaste.