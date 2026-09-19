Diaspora algérienne : 1,79 milliard de dollars envoyés en Algérie en 2025 (IFAD)

En 2025, l’Algérie a reçu 1,79 milliard de dollars d’envois de fonds de sa diaspora, selon le rapport Sending Money Home 2026, publié par le Fonds international de développement agricole (FIDA).

Un montant stable en apparence, mais qui masque une tendance à contre-courant de celle observée dans le reste du Maghreb et du continent africain : sur la dernière décennie, les transferts vers l’Algérie ont reculé de 10 %, quand ceux de ses voisins ont explosé.

Chaque année, le FIDA publie ce panorama mondial des transferts d’argent des migrants vers les pays à revenu faible ou intermédiaire. L’édition 2026, qui porte sur les données de l’année 2025, confirme le poids croissant de ces flux dans l’économie mondiale : 728,6 milliards de dollars ont été envoyés vers ces pays en 2025, contre 375,6 milliards en 2016, soit près du double en dix ans.

Un montant qui dépasse largement l’aide publique au développement et les investissements directs étrangers cumulés vers ces mêmes pays.

Une dépendance modérée, mais un coût parmi les plus bas d’Afrique

Avec 1 799 millions de dollars reçus en 2025, l’Algérie se classe loin derrière ses voisins immédiats. L’Égypte a capté 41,5 milliards de dollars la même année, le Maroc 13,7 milliards et la Tunisie 3,26 milliards. Rapportés à la taille de son économie, les transferts représentent toutefois une part limitée du PIB algérien (1 %) et de ses exportations de biens et services (4 %), loin des niveaux observés dans des pays comme le Liban ou le Maroc, où les envois de fonds pèsent bien plus lourd dans la balance des paiements.

Le rapport souligne en revanche un point positif pour les ménages algériens : le coût d’envoi de fonds vers le pays, via les opérateurs non bancaires, s’établit à seulement 1,3 % en 2025. C’est l’un des taux les plus bas de tout le continent africain, bien en dessous de la moyenne régionale de l’Afrique du Nord (7,3 %) et de l’objectif de développement durable fixé à moins de 3 %.

Envoi de fonds : une baisse à contre-courant du Maghreb

C’est la donnée la plus marquante du rapport concernant l’Algérie : sur la période 2016-2025, les envois de fonds vers le pays ont diminué de 10 %. Une trajectoire inverse à celle de tous ses voisins directs sur la même période : l’Égypte a vu ses transferts bondir de 123 %, le Maroc de 114 % et la Tunisie de 79 %.

À l’échelle du sous-continent, la zone Afrique du Nord (qui regroupe l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie) a vu ses flux plus que doubler en dix ans, passant de 28,8 à 60,2 milliards de dollars (+109 %). L’Algérie fait ainsi figure d’exception dans une région portée par la vigueur des transferts égyptiens et marocains.

L’Algérie sortie du top 5 africain ?

Conséquence directe de cette stagnation : l’Algérie, qui figurait en 2016 parmi les cinq premiers pays bénéficiaires de transferts de fonds du continent africain (avec environ 2 milliards de dollars, derrière le Nigeria, l’Égypte, le Maroc et le Ghana), n’apparaît plus dans ce classement en 2025. Elle a été supplantée par l’Éthiopie (7,1 milliards de dollars) et le Kenya (5 milliards de dollars), deux pays dont les flux ont été multipliés respectivement par plus de huit et par près de quatre en dix ans.

Le nouveau top 5 africain se compose désormais de l’Égypte (41,5 milliards), du Nigeria (22,8 milliards), du Maroc (13,7 milliards), de l’Éthiopie (7,1 milliards) et du Kenya (5 milliards), qui concentrent à eux seuls près des trois quarts des transferts reçus par le continent.

Ce recul algérien tranche avec la dynamique générale du continent. En 2025, l’Afrique a reçu 124,2 milliards de dollars, en hausse de 86 % sur dix ans, portée notamment par l’Égypte, devenue le premier récepteur africain devant le Nigeria. Le rapport souligne également le rôle économique et social de ces flux : environ 34 % des transferts reçus par l’Afrique, soit près de 42 milliards de dollars, atteignent les zones rurales, où l’accès aux services financiers et à l’emploi formel reste limité.