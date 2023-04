Diaspora algérienne – passage aux frontières : facilitations annoncées (ministère de l’Intérieur)

Lors d’une visite d’inspection au port d’Alger et à l’aéroport Houari Boumediene de la même wilaya, le ministre de l’Intérieur, des Collectivité locales et du Développement Urbain, Ibrahim Merad, a donné d’importantes instructions. Il s’agira notamment de faciliter le transit des voyageurs issus de la diaspora algérienne en rendant leur expérience plus agréable. De multiples moyens seront déployés à cet effet en prévision de la prochaine période de l’Aïd où les familles se réunissent pour célébrer.

Assouplissement de la procédure aux postes frontaliers pour la diaspora algérienne

Accompagné du directeur général de la sûreté nationale et du wali d’Alger, Ibrahim Merad s’est rendu aux deux points les plus importants du transit de voyageurs à destination de l’Algérie. Le port d’Alger et l’aéroport Houari Boumediene ont été visités par le gratin officiel cité précédemment. Le ministre s’est ainsi rendu directement auprès des services de la police des frontières aériennes et maritimes pour s’assurer du bon fonctionnement des unités. Ce dernier en a également profité pour briefer les équipes en prévision de la période sacrée de l’Aïd et estivale, qui connaît un affluent conséquent de voyageurs chaque année.

Merad a ainsi ordonné la mise en pratique de mesures pour faciliter le passage de la communauté algérienne résidant à l’étranger au pays. Des facilitations qui visent à encourager le retour de la diaspora en Algérie le temps d’un séjour. Lors de sa visite, Merad a par ailleurs insisté sur la création de conditions appropriées pour la circulation des voyageurs algériens et d’assouplir les procédures de vérification.

Binationaux algériens : de nouvelles mesures à l’arrivée en Algérie

Lors d’une conférence de presse, le ministre de l’Intérieur s’était attaqué à la question épineuse des passeports à l’entrée du pays pour les binationaux. Ce à quoi Merad a répondu que « l’obligation de détenir un passeport algérien est due à la protection des droits du Trésor public et à l’égalité fiscale pour tous les citoyens résidant à l’étranger, et par conséquent, en vertu de la Constitution, autorise ces personnes à entrer sans posséder un passeport algérien constitue une atteinte à la législation en vigueur ».

En somme, tous les Algériens résidents à l’étranger sont tenus de présenter un passeport algérien à l’entrée du pays, quelle que soit leur autre nationalité.