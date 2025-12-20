Diaspora algérienne : les femmes sont désormais plus nombreuses que les hommes à l’étranger ?

Le portrait-robot du migrant algérien, appartient désormais aux archives de l’histoire. Selon les données les plus récentes publiées par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN DESA), la diaspora algérienne traverse une mutation sociologique sans précédent. Pour la première fois, le contingent féminin a pris l’ascendant numérique sur son homologue masculin, révélant une féminisation profonde et irréversible des flux migratoires nationaux.

Ce tournant, amorcé au tournant de l’année 2020, trouve sa consécration dans les statistiques de 2024. Avec un stock estimé à 1,01 million de femmes nées en Algérie résidant aujourd’hui à l’étranger, le ratio de féminisation atteint désormais 1,02.

Ce chiffre, en apparence modeste, traduit une réalité massive : il y a désormais 102 femmes pour 100 hommes au sein de la communauté expatriée, alors que la moyenne mondiale stagne à 0,92 pour les pays en développement. Ce basculement place l’Algérie dans une position d’exception au sein de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), où la migration reste traditionnellement une entreprise masculine avec un ratio régional moyen de seulement 0,69.

Cette domination numérique féminine s’explique en partie par une sédentarisation réussie. L’installation durable des familles a transformé la nature même de l’exil. Les femmes représentent désormais 50,6 % de la population migrante algérienne totale. Bénéficiant d’une espérance de vie supérieure, elles constituent aujourd’hui le socle de la population immigrée vieillissante, tandis que le regroupement familial a fini de stabiliser les équilibres démographiques entamés il y a plusieurs décennies.

L’exil algérien n’est plus une parenthèse de vie pour un homme seul, mais un projet de vie où les femmes occupent désormais le centre de la scène statistique.

L’autonomie par le diplôme : l’émergence d’une migration de talent

Au-delà de l’héritage historique, c’est une nouvelle dynamique qui propulse aujourd’hui les femmes en tête de file : celle du savoir. L’Algérie contemporaine se distingue par une réussite universitaire féminine éclatante, et cette force intellectuelle s’exporte. On assiste à une rupture avec le schéma classique du « suivi de conjoint ».

Désormais, une part croissante de ce million de femmes migre de manière autonome, portée par des projets de carrière ambitieux. Les données indiquent une hausse significative du nombre d’étudiantes et de professionnelles : les femmes représentent aujourd’hui plus de 45 % des nouveaux flux de migrants qualifiés vers l’Europe et l’Amérique du Nord.

Qu’elles soient médecins, ingénieures ou chercheuses, ces Algériennes de la nouvelle génération partent pour conquérir des opportunités professionnelles à la mesure de leurs diplômes.

Cette présence féminine majoritaire redéfinit également les liens avec la terre d’origine. Contrairement aux idées reçues, ces femmes maintiennent un cordon ombilical solide avec l’Algérie : les études montrent qu’elles contribuent de manière plus régulière aux transferts de fonds familiaux, avec une fréquence de transaction 15 % supérieure à celle des hommes pour le soutien direct aux foyers. En franchissant ce cap du million, les Algériennes ne sont plus seulement des figurantes de l’émigration ; elles en sont devenues les architectes, imposant une nouvelle lecture de la mobilité internationale algérienne, plus diplômée, plus stable et résolument féminine.