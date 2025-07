Diaspora algérienne : Ce document officiel s’obtient désormais à distance (Ministère)

Le ministère de la Justice a annoncé aujourd’hui une nouvelle mesure visant à faciliter l’accès à la nationalité algérienne pour les ressortissants algériens résidant à l’étranger.

Désormais, les membres de la communauté nationale établie hors du territoire pourront obtenir leur certificat de nationalité algérienne de manière électronique, via la représentation diplomatique ou consulaire la plus proche, sans avoir à se déplacer en Algérie.

Selon un communiqué du ministère, le certificat de nationalité algérienne délivré par les consulats sera signé électroniquement et officiellement reconnu, garantissant ainsi sa fiabilité et sa légalité.

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement du secteur pour la transformation numérique et l’amélioration de la qualité du service public.

Cette mesure intervient dans le cadre des efforts du ministère visant à simplifier les procédures et à étendre la portée des services judiciaires à distance au profit des citoyens.

Elle contribuera à faciliter l’obtention des documents officiels pour la communauté algérienne de manière plus flexible et efficace.

Ministère de la Justice : Le casier judiciaire désormais accessible avec un simple document biométrique

En parallèle de ces efforts pour la diaspora, le Ministère de la Justice continue d’innover pour l’ensemble des citoyens.

En effet, le ministère a récemment annoncé une avancée significative dans la simplification des démarches administratives pour les citoyens algériens. L’obtention du casier judiciaire (Bulletin n°3) est désormais grandement facilitée, ne nécessitant plus que la présentation d’un seul document biométrique.

Selon un communiqué officiel du département ministériel, les citoyens pourront désormais obtenir leur casier judiciaire en présentant l’un des documents suivants :

La carte nationale d’identité biométrique,

Le passeport national biométrique

ou le permis de conduire biométrique.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des efforts du Ministère de la Justice visant à simplifier les procédures administratives et à améliorer la performance des services judiciaires. Auparavant, l’obtention de ce document nécessitait la fourniture de pièces administratives supplémentaires, une contrainte qui est désormais levée.

Cette réforme est un témoignage clair de la volonté du Ministère de rapprocher les services judiciaires des usagers. En allégeant les formalités et en garantissant un accès plus fluide aux documents officiels, cette initiative devrait considérablement améliorer l’expérience des citoyens et réduire les délais d’attente.