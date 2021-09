Diaspora algérienne au Maroc : vers un rapatriement imminent ?

L’Algérie a décidé de rompre les relations diplomatiques avec le pays voisin, le Maroc, et ce, après un cumul et une longue patience face aux dérapages et à l’ingérence du Royaume. On s’est longuement posé des questions sur le sort des Algériens au Maroc suite à cette rupture entre les deux pays.

Aujourd’hui, alors que le sujet des frontières est omniprésent et en l’occurrence pas à cause de la crise sanitaire, un brin d’espoir se décèle. Abdelouahab Yagoubi, député de l’émigration et membre de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée populaire nationale (APN), s’est réuni au niveau du MAE à propos de cette question.

Il indique sur sa page Facebook officielle : « Nous avons abordé au cours de cette réunion le dossier principal relatif à la fermeture des frontières et les grandes difficultés qu’éprouve notre communauté à l’étranger à se déplacer ». Toujours selon ce dernier, le sujet de la situation de la diaspora algérienne au Maroc et la facilitation de son retour en Algérie a été abordé.

Un entretien important avec les responsables du MAE pour les Algériens établis au Maroc, mais pas que, car le cas d’un Algérien bloqué en Indonésie a également été évoqué.

Une fermeture des frontières radicale et sans précédent

Rappelons que, les frontières terrestres étant déjà fermées depuis 1994, l’Algérie a décidé également de fermer son espace aérien aux avions marocains. Une décision prise le 22 septembre 2021 suite à la réunion du Haut conseil de sécurité présidée par le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune.

Cette succession de décisions radicales à l’égard du Royaume vient appuyer la position de l’Algérie, si cette dernière décision est toutefois transgressée, ça sera donc à l’armée algérienne d’intervenir puisque les avions marocains sont désormais classés hostiles.