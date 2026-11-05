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Santé

Diabète360 : une nouvelle série vidéo pour mieux comprendre le diabète

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Dina Nedjma
3 min de lecture
Diabète360 : une nouvelle série vidéo pour mieux comprendre le diabète
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Durant ce mois de novembre, découvrez Diabète360, une nouvelle série de vidéos consacrée au diabète et à ses différentes problématiques. Au programme : des échanges avec plusieurs spécialistes, à commencer par le Pr Adlen Zaamouche, invité du premier épisode. Les vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux d’Algérie360 ainsi que sur notre chaîne YouTube.

Le diabète s’invite durant ce mois de novembre à travers Diabète360, une série de vidéos qui entend aborder cette maladie à travers les interventions de plusieurs spécialistes.

L’objectif est de donner la parole à des professionnels de santé pour évoquer le diabète, mieux faire connaître ses enjeux et proposer un contenu consacré à cette maladie qui concerne de nombreux Algériens.

Ainsi, la série a prévu plusieurs épisodes avec différents intervenants. Le premier rendez-vous met à l’honneur le Pr Adlen Zaamouche, professeur de médecine interne, qui ouvre cette nouvelle série.

Votre destination santé, le Centre médical Anadolu
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Diabète360 : le Pr Adlen Zaamouche ouvre le premier épisode

Le premier épisode de Diabète360 sera consacré à une intervention du Pr Adlen Zaamouche, professeur de médecine interne. Dans le teaser du premier épisode de Diabète360, le spécialiste rappelle l’objectif de cette nouvelle série vidéo qui est de sensibiliser le grand public au diabète et mieux faire comprendre cette maladie.

Il revient notamment sur sa définition, en expliquant qu’il s’agit d’une hyperglycémie chronique, caractérisée par un taux de glycémie qui reste élevé et ne revient pas à la normale. Une première intervention qui pose les bases pour mieux comprendre le diabète et ses mécanismes.

Le spécialiste insiste également sur un enjeu essentiel : le diabète peut passer inaperçu. Certaines personnes peuvent ainsi être concernées sans le savoir, d’où l’importance du dépistage, notamment chez les populations présentant un risque de développer la maladie. À travers cette première prise de parole, Diabète360 entend contribuer à une meilleure sensibilisation et rappeler l’intérêt de détecter le diabète à temps. Un sujet qui ouvre cette série, appelée à accueillir plusieurs autres spécialistes dans ses prochains épisodes.

Plusieurs spécialistes au programme des prochains épisodes

Après le premier épisode avec le Pr Adlen Zaamouche, Diabète360 accueillera d’autres intervenants. En effet, le format prévoit notamment de nouveaux épisodes avec Pr Ali Behidj, Pr Safia Mimouni, Pr Sid Ahmed Faraoun et Pr Nazim Laraba.

Ces différents rendez-vous viendront enrichir la série tout au long de sa programmation, avec des vidéos diffusées progressivement à partir de ce mois de novembre. Cette programmation permettra de faire intervenir plusieurs spécialistes au fil de la série et d’aborder le diabète à travers différentes prises de parole.

Où suivre Diabète360 ?

Les vidéos de Diabète360 seront disponibles sur les réseaux sociaux d’Algérie360, notamment Facebook et Instagram, ainsi que sur sa chaîne YouTube, avec une diffusion progressive des épisodes jusqu’en décembre.

Avec ce nouveau rendez-vous, découvrez un format vidéo consacré à la santé et au diabète, porté par des spécialistes et accessible sur nos différentes plateformes.

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Dina Nedjma

Dina Nedjma Journaliste – Économie, analyse et international

Dina Nedjma est journaliste chez Algerie360 depuis 2019. Spécialisée dans l'économie, l'analyse et l'actualité internationale, elle couvre également l'investissement en Algérie ainsi que les principaux salons, forums et événements économiques organisés à travers le pays.

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