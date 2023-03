DIABÈTE, RAMADAN ET JEÛNE : explications et conseils pratiques

Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un taux de sucre élevé dans le sang. Cela se produit lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline ou lorsque le corps ne peut pas utiliser efficacement l’insuline qu’il produit.

En outre, l’insuline est une hormone produite par le pancréas qui régule la quantité de sucre dans le sang. Le diabète peut causer des symptômes tels que : soif excessive, besoin fréquent d’uriner, fatigue et vision floue. S’il n’est pas traité correctement, il peut entraîner des complications graves.

Et comme nous sommes, en plein mois de Ramadan, beaucoup de personnes atteintes de diabète se posent des questions sur le jeûne, sa possibilité ou non. D’autres cherchent des conseils pour bien gérer la journée de jeûne. Mais avant de répondre, parlons d’abord des deux types de diabète.

Quelle est la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2 ?

Il existe deux principaux types de diabète :

Le diabète de type 1 : C’est une maladie auto-immune qui survient lorsque le système immunitaire attaque les cellules du pancréas qui produisent de l’insuline. En conséquence, le corps ne peut pas produire suffisamment d’insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Le diabète de type 1 est souvent diagnostiqué chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, mais il peut survenir à tout âge.

Dans les deux types de diabète, un taux élevé de sucre dans le sang peut entraîner des complications à long terme, telles que des problèmes cardiaques, des lésions rénales, des problèmes de vision et des lésions nerveuses. C’est pourquoi il est important de contrôler son taux de sucre dans le sang en suivant un traitement médical approprié et en adoptant un mode de vie sain.

Une personne atteinte de diabète peut-elle faire le Ramadan ?

Les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 peuvent, théoriquement, être en mesure de jeûner pendant le Ramadan. Mais cela dépend de leur état de santé général et de la stabilité de leur glycémie. Dès lors, elles doivent consulter leur médecin avant de jeûner afin de s’assurer que le jeûne ne présente aucun risque pour leur santé.

Ainsi, si vous décidez de jeûner pendant le Ramadan, il est important de surveiller régulièrement votre taux de sucre dans le sang, de maintenir une alimentation saine et équilibrée et, surtout, de boire suffisamment d’eau pendant les heures de repas.

En résumé, toute personne atteinte de diabète doit discuter avec son médecin de la possibilité ou non de faire le Ramadan (jeûner) et suivre les recommandations médicales pour éviter les complications et les risques pour la santé.

8 conseils pratiques pour les personnes diabétiques qui souhaitent faire le Ramadan

Du reste, voici une liste de 8 conseils pratiques pour les personnes diabétiques qui souhaitent jeûner pendant le Ramadan :

Consultez votre médecin avant le début du Ramadan : il vous aidera à déterminer si vous êtes en mesure de jeûner en toute sécurité et vous donnera des conseils sur la gestion de votre diabète pendant le Ramadan.

Planifiez votre jeûne : discutez avec votre médecin de la meilleure façon de planifier votre jeûne en fonction de votre état de santé et de vos médicaments.

Surveillez régulièrement votre taux de sucre dans le sang pour éviter des complications liées à un taux de sucre dans le sang trop élevé ou trop bas.

Hydratez-vous bien : buvez suffisamment d'eau pendant les heures de non-jeûne afin de prévenir la déshydratation.

Privilégiez les aliments sains : pendant les heures de repas, choisissez des aliments sains et équilibrés pour maintenir une glycémie stable.

Évitez les aliments sucrés et gras qui peuvent entraîner une augmentation rapide de votre taux de sucre dans le sang.

Soyez prêt à interrompre votre jeûne : si vous ressentez des symptômes tels que des vertiges, une faiblesse ou une hypoglycémie, n'hésitez pas à interrompre votre jeûne et à consulter un médecin.

Soyez conscient des signes de complications : infections des voies urinaires, acidocétose diabétique, etc. Soyez conscient des signes de complications et consultez immédiatement un médecin si vous en ressentez les symptômes.

Le Service d’Endocrinologie et Maladies métaboliques du Centre Médical Anadolu

Le Service Endocrinologie et Maladies métaboliques du Centre Médical Anadolu diagnostique et traite les problèmes liés aux glandes endocrines tels que la thyroïde, le pancréas, les glandes surrénales, les ovaires, les testicules, ainsi que l’hypophyse.

En outre, Le Service Endocrinologie et Maladies métaboliques du Centre Anadolu diagnostique et traite les problèmes de santé suivants :

Le diabète ;

; L’obésité ;

Les pathologies de la thyroïde ;

Les problèmes métaboliques ;

Les problèmes d’hormone de croissance ;

Les dysfonctionnements de la glande surrénale ;

Les maladies héréditaires :

L’Ostéoporose.

Du reste, le service est sous la direction de deux éminents spécialistes en endocrinologie et dans les maladies métaboliques. Il s’agit du Professeur İlhan Tarkun (spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques, du diabète et des maladies de la thyroïde…) ; et du Docteur Erdem Türemen (spécialiste du diabète, de l’obésité, des troubles de la thyroïde et des glandes surrénales…).