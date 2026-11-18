Le diabète ne se résume pas à un excès de sucre dans le sang. Cette maladie chronique affecte progressivement plusieurs fonctions de l’organisme et peut notamment fragiliser deux organes essentiels : le cœur et les reins. Les mécanismes en jeu sont multiples, allant de l’inflammation à l’altération des vaisseaux sanguins, sans oublier les interactions avec d’autres facteurs de risque comme l’hypertension artérielle, l’obésité et le cholestérol.

Dans le quatrième épisode de Diabète360, le Pr Nazim Laraba, professeur de médecine interne, chef de service au CHU de Bab El Oued et président de la Société algérienne de l’athérosclérose, revient sur les liens étroits entre le diabète, les maladies cardiovasculaires et les atteintes rénales. Il explique notamment pourquoi ces deux organes peuvent se retrouver pris dans un véritable cercle vicieux.

Diabète et maladies cardiovasculaires : une maladie qui dépasse la simple hyperglycémie

La manière d’appréhender le diabète a évolué. Longtemps associé principalement à une élévation du taux de sucre dans le sang ou à un défaut de production d’insuline, il est aujourd’hui considéré comme une maladie cardio-métabolique à part entière.

C’est précisément ce changement de perspective que souligne le Pr Nazim Laraba. Selon lui, le diabète expose plusieurs organes, notamment le cœur et les reins, à des complications potentiellement graves. Cette vulnérabilité s’explique par différents mécanismes biologiques qui affectent progressivement le fonctionnement des cellules et des vaisseaux sanguins.

L’hyperglycémie chronique et le défaut d’insuline peuvent notamment perturber le fonctionnement énergétique des cellules. Comme l’explique le spécialiste, celles-ci éprouvent alors des difficultés à disposer de l’énergie nécessaire à leur activité normale, ce qui peut favoriser leur altération prématurée.

À cela s’ajoutent des phénomènes inflammatoires et une dysfonction endothéliale. L’endothélium, cette fine couche de cellules qui tapisse l’intérieur des vaisseaux sanguins et des artères, joue un rôle essentiel dans leur bon fonctionnement. Lorsqu’il est altéré, les conditions deviennent plus favorables au développement de l’athérosclérose, caractérisée par la formation de plaques dans les artères et leur rétrécissement progressif.

Cette atteinte vasculaire contribue à augmenter le risque de plusieurs complications, notamment l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral (AVC) et l’insuffisance cardiaque. Les reins peuvent également être touchés par ces perturbations.

Athérosclérose, hypertension et cholestérol : des facteurs qui aggravent les risques liés au diabète

L’atteinte cardiovasculaire chez les personnes diabétiques ne dépend pas uniquement de l’hyperglycémie. Le Pr Laraba insiste sur le fait que le diabète s’accompagne fréquemment d’autres facteurs de risque qui peuvent se renforcer mutuellement.

L’hypertension artérielle, l’obésité et les anomalies du cholestérol figurent parmi les éléments qui compliquent la situation. Le spécialiste attire notamment l’attention sur le profil lipidique particulier observé chez les personnes diabétiques, qu’il décrit comme athérogène, autrement dit favorable à la formation de plaques d’athérosclérose dans les artères.

Ces dépôts peuvent progressivement réduire le diamètre des vaisseaux et compromettre la circulation sanguine. Ils participent ainsi à l’augmentation du risque de complications cardiovasculaires.

L’association de plusieurs facteurs de risque rend donc la situation plus complexe. Le diabète doit être envisagé dans une approche globale de la santé métabolique et cardiovasculaire, plutôt que comme une maladie isolée qui concernerait uniquement la régulation du glucose.

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Diabète et insuffisance rénale : pourquoi le cœur et les reins sont-ils interdépendants ?

L’un des points importants de l’intervention du Pr Nazim Laraba concerne la relation étroite entre le cœur et les reins. Ces deux organes assurent des fonctions différentes, mais leur fonctionnement est intimement lié. Une défaillance de l’un peut rapidement avoir des répercussions sur l’autre.

Le spécialiste explique qu’une insuffisance rénale peut augmenter la charge de travail du cœur. À l’inverse, lorsqu’une insuffisance cardiaque s’installe, la circulation sanguine vers les reins peut être compromise. Moins bien perfusés, ces derniers risquent alors de voir leur fonctionnement se dégrader à leur tour.

Cette interaction crée un mécanisme d’aggravation réciproque. L’atteinte rénale peut ainsi peser sur le fonctionnement cardiaque, tandis que la défaillance du cœur peut accentuer les difficultés des reins.

Chez les personnes atteintes de diabète, ces mécanismes peuvent se combiner aux effets de l’hyperglycémie chronique, de l’inflammation et des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Le résultat est un enchaînement de perturbations qui peut progressivement compromettre l’équilibre de l’organisme.

Le continuum cardio-métabolique : comprendre le lien entre diabète, cœur et reins

Pour résumer ces interactions, le Pr Laraba évoque la notion de « continuum cardio-métabolique ». Cette expression désigne l’ensemble des mécanismes métaboliques et cardiovasculaires qui s’entrecroisent et peuvent favoriser l’apparition de complications chez les personnes diabétiques.

L’intérêt de cette approche est de rappeler que les atteintes du cœur et des reins ne doivent pas être considérées séparément. Elles peuvent évoluer de manière interdépendante, sous l’influence de facteurs communs, et contribuer à entretenir un cercle vicieux.

Le message du spécialiste est donc clair : le diabète constitue un enjeu de santé qui dépasse largement le contrôle de la glycémie. Sa prise en compte nécessite de considérer les différents facteurs susceptibles d’affecter le système cardiovasculaire et la fonction rénale.

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Obésité et diabète de type 2 : plusieurs facteurs favorisent leur apparition

En parallèle de cet épisode consacré aux complications cardio-rénales, la série Parlons Diabète donne également la parole à la Pr Safia Mimouni, professeure en endocrinologie et diabétologie. Dans son intervention, elle revient sur les liens entre le surpoids, l’obésité et le diabète de type 2.

La spécialiste rappelle que ces deux pathologies sont étroitement liées et que leur développement ne dépend pas d’une seule cause. Plusieurs facteurs environnementaux peuvent favoriser la prise de poids, notamment la sédentarité et une alimentation déséquilibrée, particulièrement lorsqu’elle est trop riche.

À ces éléments s’ajoutent des facteurs biologiques, génétiques et épigénétiques. L’environnement familial, les prédispositions individuelles et les évolutions du poids au fil du temps peuvent également intervenir.

La Pr Mimouni souligne par ailleurs le rôle de facteurs psychologiques et sociaux. Le stress, certaines maladies, les troubles du sommeil ou encore les troubles du comportement alimentaire peuvent favoriser la prise de poids. Les inégalités sociales entrent également en ligne de compte : l’accès à une alimentation équilibrée n’est pas toujours à la portée de tous les ménages.

Enfin, certains traitements médicamenteux, notamment ceux prescrits dans le cadre de maladies endocriniennes ou psychiatriques, peuvent aussi contribuer à la prise de poids. La spécialiste insiste ainsi sur la diversité des facteurs qui peuvent conduire à une surcharge pondérale, puis à une obésité, et favoriser l’apparition du diabète de type 2.

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IMC et tour de taille : pourquoi ces deux indicateurs ne suffisent-ils pas à évaluer l’obésité ?

La Pr Safia Mimouni revient également sur les outils utilisés pour mesurer le surpoids et l’obésité. Le plus connu reste l’indice de masse corporelle (IMC), calculé en divisant le poids en kilogrammes par le carré de la taille en mètres.

Cet indicateur permet d’obtenir une première estimation de la corpulence, mais il ne suffit pas, à lui seul, à rendre compte de la situation clinique d’une personne. La spécialiste rappelle ainsi l’intérêt de compléter cette mesure par d’autres éléments d’évaluation.

Parmi eux, le tour de taille occupe une place importante. Il permet notamment d’apprécier la présence d’une accumulation de graisse au niveau abdominal, un élément associé à un risque cardiométabolique accru. Il apporte donc une information complémentaire à celle de l’IMC.

Toutefois, la Pr Mimouni précise que le tour de taille ne permet pas davantage, à lui seul, de définir l’obésité. L’évaluation de la surcharge pondérale doit ainsi tenir compte de plusieurs indicateurs et ne peut se réduire à un calcul unique.

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Diabète360 : une série pour mieux comprendre les différentes facettes du diabète

Lancée en novembre, Diabète360 propose une série de rencontres avec des spécialistes afin de mieux faire connaître le diabète, ses mécanismes, ses facteurs de risque et ses complications.

Les premières interventions ont abordé les fondamentaux de la maladie avec le Pr Adlen Zaamouche, professeur de médecine interne. Celui-ci est ensuite revenu sur le lien entre l’obésité, le surpoids et le diabète de type 2, en mettant l’accent sur les possibilités de prévention. Un autre épisode a également été consacré aux complications du diabète et à l’importance de l’équilibre glycémique, du suivi médical et du dépistage précoce.

Avec cette quatrième intervention, le Pr Nazim Laraba met en lumière les conséquences cardio-rénales de la maladie et l’interdépendance entre le cœur et les reins. La série donne également la parole à d’autres spécialistes, dont le Dr Ali Behidj, spécialiste en diabétologie, et la Pr Safia Mimouni, professeure en endocrinologie et diabétologie.

À travers ces différentes prises de parole, Diabète360 entend sensibiliser le grand public à une maladie aux multiples implications et rappeler l’importance de mieux comprendre ses facteurs de risque, ses complications et ses enjeux de prise en charge.

Suivez la diffusion progressive des différents épisodes jusqu’en décembre sur les réseaux sociaux d’Algérie360, notamment Facebook et Instagram, ainsi que sur notre chaîne YouTube.

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