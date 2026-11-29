Le diabète ne menace pas uniquement l’équilibre de la glycémie. Au fil des années, cette maladie peut également fragiliser des organes essentiels, notamment le cœur et les reins. Pourtant, des mesures de prévention et des traitements adaptés permettent aujourd’hui de limiter ces risques.

Dans le sixième épisode de la série Diabète360, le Pr Nazim Laraba, professeur de médecine interne, revient sur les réflexes à adopter pour préserver la santé cardiovasculaire et rénale des personnes diabétiques.

Le dépistage, la maîtrise des facteurs de risque cardiovasculaire et les progrès thérapeutiques occupent une place centrale dans la prise en charge du diabète. Pour le Pr Nazim Laraba, protéger le cœur et les reins suppose avant tout de ne pas attendre l’apparition des complications pour agir.

Diabète : pourquoi le dépistage du cœur et des reins est-il indispensable ?

Le premier réflexe recommandé par le Pr Nazim Laraba est le dépistage. Un suivi médical régulier permet en effet de repérer suffisamment tôt les éventuelles atteintes des organes, avant même l’apparition de symptômes.

Cette vigilance est particulièrement importante pour les reins. Comme l’a expliqué le spécialiste dans le précédent épisode de Diabète360, les atteintes rénales liées au diabète peuvent évoluer silencieusement. Une personne peut ainsi présenter une altération progressive de sa fonction rénale sans ressentir de douleur ni remarquer de changement particulier dans son état de santé.

C’est pourquoi le suivi d’un patient diabétique ne doit pas se limiter au dosage de l’hémoglobine glyquée (HbA1c), qui permet d’évaluer l’équilibre glycémique sur plusieurs semaines. Il doit également comprendre des examens destinés à surveiller la fonction rénale. Les analyses sanguines, notamment le dosage de la créatinine, et les examens urinaires permettent de rechercher d’éventuels signes d’atteinte des reins.

La surveillance du cœur peut également faire partie de ce suivi. Le Pr Laraba évoque notamment la possibilité de réaliser un électrocardiogramme (ECG), selon la situation clinique du patient. L’objectif est de détecter d’éventuelles anomalies et d’adapter la prise en charge en conséquence.

Le dépistage ne constitue donc pas une simple formalité médicale. Il représente un moyen essentiel d’anticiper les complications et d’intervenir avant que les lésions ne deviennent plus importantes.

Hypertension, cholestérol, tabac : maîtriser les facteurs de risque cardiovasculaire

Le deuxième réflexe consiste à agir sur les autres facteurs susceptibles d’aggraver les risques cardiovasculaires. Le diabète s’inscrit en effet dans un ensemble de troubles métaboliques qui peuvent se renforcer mutuellement et fragiliser progressivement les vaisseaux sanguins.

Le Pr Nazim Laraba cite plusieurs facteurs à surveiller : le tabagisme, l’hypertension artérielle et la dyslipidémie, notamment l’élévation du taux de cholestérol. Leur prise en charge est indispensable pour réduire la pression exercée sur le système cardiovasculaire et préserver les organes.

L’arrêt du tabac constitue ainsi une mesure importante pour toute personne diabétique qui fume. De même, une hypertension artérielle doit faire l’objet d’un suivi et d’une prise en charge adaptés. Quant à la dyslipidémie, elle peut nécessiter des mesures hygiéno-diététiques et, lorsque cela est indiqué, un traitement médicamenteux, notamment à base de statines.

Ces médicaments permettent de réduire le taux de cholestérol et de contribuer à la prévention des événements cardiovasculaires chez les patients qui présentent un risque justifiant leur prescription.

L’enjeu est donc de ne pas considérer le diabète isolément. La protection du cœur et des reins passe aussi par une prise en charge globale de l’ensemble des facteurs de risque associés.

À LIRE AUSSI : Diabète : pourquoi les complications touchent particulièrement le cœur et les reins ?

Activité physique et perte de poids : deux leviers pour préserver les organes

Au-delà du suivi médical et des traitements, les habitudes de vie jouent également un rôle important. Le Pr Laraba rappelle notamment les bénéfices de l’activité physique, qu’une personne soit diabétique ou non.

Une pratique régulière, adaptée aux capacités et à l’état de santé de chacun, contribue à améliorer la santé métabolique et cardiovasculaire. Elle s’inscrit ainsi dans une stratégie de prévention qui accompagne la prise en charge médicale.

Le spécialiste évoque également la perte de poids chez les personnes présentant une obésité. Celle-ci peut être recherchée à travers des mesures hygiéno-diététiques et des changements de comportement. Dans certaines situations, des médicaments destinés à favoriser la perte de poids peuvent également être envisagés.

Il ne s’agit toutefois pas d’appliquer les mêmes recommandations à tous les patients. Les objectifs et les moyens mis en œuvre doivent tenir compte de leur situation médicale, de leurs éventuelles complications et de leurs autres facteurs de risque.

L’activité physique et la gestion du poids ne remplacent donc pas les traitements prescrits. Elles constituent des leviers complémentaires d’une prise en charge qui vise à améliorer durablement la santé du patient.

Diabète : les nouveaux traitements qui changent la protection du cœur et des reins

Le troisième axe abordé par le Pr Nazim Laraba concerne les innovations thérapeutiques. Ces dernières années, la prise en charge du diabète a connu des évolutions importantes, avec l’arrivée de médicaments dont les bénéfices ne se limitent pas à la diminution de la glycémie.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Le spécialiste cite notamment trois avancées : les inhibiteurs de SGLT2, les agonistes des récepteurs du GLP-1 et la finérénone. Ces traitements ont contribué à faire évoluer l’approche médicale du diabète, en accordant une place croissante à la protection cardiovasculaire et rénale.

Les inhibiteurs de SGLT2, également appelés gliflozines, constituent une classe de médicaments utilisée dans le traitement du diabète de type 2 . Certaines molécules de cette famille ont démontré des bénéfices importants sur la protection des reins et du cœur, notamment chez des patients présentant une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale chronique.

. Certaines molécules de cette famille ont démontré des bénéfices importants sur la protection des reins et du cœur, notamment chez des patients présentant une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale chronique. Les agonistes des récepteurs du GLP-1, de leur côté, agissent notamment sur la régulation de la glycémie et peuvent favoriser une perte de poids. Certaines molécules ont également montré des bénéfices cardiovasculaires chez des patients présentant un risque élevé.

et peuvent favoriser une perte de poids. Certaines molécules ont également montré des bénéfices cardiovasculaires chez des patients présentant un risque élevé. La finérénone occupe une place particulière dans cette évolution. Il s’agit d’un antagoniste non stéroïdien des récepteurs des minéralocorticoïdes, utilisé notamment chez certains patients atteints de maladie rénale chronique associée au diabète de type 2. Son intérêt réside dans sa capacité à contribuer à la réduction de certains risques rénaux et cardiovasculaires.

À LIRE AUSSI : Peut-on prévenir le diabète de type 2 ? Les explications du Pr Adlen Zaamouche

Pour le Pr Laraba, ces avancées ont profondément modifié la manière d’aborder la maladie. L’objectif n’est plus uniquement de contrôler la glycémie, mais aussi de prévenir ou de ralentir les atteintes d’organes qui peuvent compromettre la qualité de vie et le pronostic des patients.

Le choix de ces traitements dépend néanmoins du profil de chaque personne, de son état de santé et des éventuelles contre-indications. Leur prescription et leur suivi relèvent donc d’une évaluation médicale individualisée.

Protéger le cœur et les reins : une prise en charge qui doit commencer tôt

À travers son intervention, le Pr Nazim Laraba rappelle un principe essentiel : la prévention des complications du diabète ne peut pas attendre l’apparition des premiers symptômes. Le dépistage régulier, la maîtrise de la tension artérielle et du cholestérol, l’arrêt du tabac, l’activité physique et les progrès thérapeutiques constituent autant de moyens d’agir sur les risques cardiovasculaires et rénaux.

Cette approche globale permet de dépasser une vision du diabète centrée uniquement sur la glycémie. Elle place la protection des organes au cœur du suivi médical, avec une prise en charge adaptée à chaque patient.

À LIRE AUSSI : Comprendre le diabète avec le Pr Adlen Zaamouche

Diabète360 : une série pour mieux comprendre la maladie et ses complications

Lancée en novembre, la série Diabète360 donne la parole à des spécialistes afin d’apporter des éclairages sur le diabète, ses mécanismes, ses facteurs de risque et les moyens de mieux vivre avec cette maladie. Suivez la diffusion progressive des différents épisodes jusqu’en décembre sur les réseaux sociaux d’Algérie360, notamment Facebook et Instagram, ainsi que sur notre chaîne YouTube.

Les cinq premières interventions ont abordé plusieurs dimensions de la maladie. Le Pr Adlen Zaamouche, professeur de médecine interne, a d’abord expliqué les mécanismes du diabète et l’importance de son dépistage, avant de revenir sur le lien entre le poids, l’obésité et le diabète de type 2. Il a également consacré une intervention aux complications pouvant toucher les yeux, le cœur et les reins, en insistant sur l’importance de l’équilibre glycémique et du suivi médical.

Le Dr Ali Behidj, spécialiste en diabétologie, a pour sa part rappelé la nécessité d’une prise en charge précoce et intensive du diabète de type 2, tandis que la Pr Safia Mimouni, professeure en endocrinologie et diabétologie, a apporté des explications sur l’obésité, ses facteurs associés et les moyens de l’évaluer.

Les deux épisodes précédents du Pr Nazim Laraba ont porté sur les liens entre le diabète, le cœur et les reins, puis sur les signes d’alerte susceptibles de révéler une complication cardiovasculaire ou rénale.

Avec ce sixième épisode, la série poursuit son exploration des moyens de prévenir ces complications. Le spécialiste met cette fois l’accent sur les gestes de prévention, le dépistage et les nouvelles possibilités thérapeutiques qui permettent aujourd’hui d’élargir les perspectives de prise en charge.

À LIRE AUSSI : Diabète360 : une nouvelle série vidéo pour mieux comprendre le diabète