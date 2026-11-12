Diabète infantile : un projet algéro-américain de surveillance glycémique

Le chargé de la gestion du Secrétariat général du ministère de l’Industrie pharmaceutique, Abdelhakim Bouldis, a reçu ce jeudi le président du Conseil d’affaires algéro-américain, Sami Boukaila. Des représentants du groupe Abbott l’accompagnaient.

La rencontre portait sur un projet de technologie moderne de surveillance de la glycémie, destinée en particulier aux enfants diabétiques. Elle s’inscrit dans le renforcement de la coopération algéro-américaine dans l’industrie pharmaceutique et les technologies de santé.

Une technologie de suivi continu de la glycémie

Selon le ministère, cette technologie offre un suivi continu et précis du taux de sucre dans le sang. Elle faciliterait la prise en charge quotidienne des patients atteints de diabète. Elle améliorerait ainsi la qualité des soins apportés aux malades, notamment les plus jeunes. Le communiqué ne nomme pas le dispositif. Il ne précise ni le calendrier, ni le coût, ni le nombre de patients concernés par ce futur déploiement.

Le président de la Commission des médicaments essentiels, le professeur Ammar Tebaïbia, assistait à la réunion. Des représentants de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques et du groupe Saïdal y participaient aussi. Des cadres du ministère complétaient la délégation.

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Au-delà de la commercialisation : vers un partenariat industriel

Abdelhakim Bouldis a salué le projet et souligné son importance sanitaire et sociale. Il a affirmé la volonté du ministère de dépasser la simple vente de cette technologie sur le marché national. Le ministère veut un partenariat plus large, fondé sur le transfert de technologie et de savoir-faire. Il vise aussi l’échange d’expertise et la production locale.

Les participants ont rappelé les orientations du ministre de l’Industrie pharmaceutique. Elles portent sur la promotion de la production nationale et le développement des compétences algériennes. Elles couvrent aussi les partenariats en recherche et développement, en formation spécialisée et en transfert de technologie.

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Fabrication locale : une piste à l’étude

Abdelhakim Bouldis a appelé à étudier la possibilité de fabriquer ce dispositif en Algérie. Cela garantirait un approvisionnement durable et faciliterait l’accès des patients à cette technologie innovante.

Cela renforcerait aussi les capacités nationales en technologies médicales et ouvrirait de nouvelles perspectives à l’industrie pharmaceutique algérienne. Aucun accord n’a été annoncé à ce stade : il s’agit pour l’heure d’une phase d’étude entre les différentes parties concernées.

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