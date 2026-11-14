Diabète de type 2 : comment prévenir les complications qui touchent les yeux, le cœur et les reins ?

Un taux de sucre trop élevé, pendant des années, peut abîmer en silence les yeux, le cœur et les reins sans que le patient ne s’en rende compte. C’est le scénario que redoutent les diabétologues, mais qu’il est possible d’éviter. Dans ce nouvel épisode de Diabète360, le Pr Adlen Zaamouche explique pourquoi ces complications ne sont pas une fatalité, et quels gestes simples permettent de les repérer avant qu’il ne soit trop tard.

Le diabète de type 2 peut entraîner des complications graves lorsqu’il n’est pas correctement équilibré sur la durée. Pourtant, leur apparition n’est pas inévitable. Dans le troisième épisode de Diabète360, le Pr Adlen Zaamouche, professeur de médecine interne, rappelle l’importance du suivi médical, de l’observance du traitement et du dépistage précoce. Il souligne également les progrès réalisés dans la prise en charge de la maladie, qui permettent aujourd’hui de mieux repérer les complications et d’en retarder l’apparition.

Diabète de type 2 : pourquoi les complications apparaissent-elles ?

Le diabète ne se résume pas à une augmentation ponctuelle du taux de sucre dans le sang. C’est surtout l’exposition prolongée de l’organisme à une glycémie trop élevée qui peut entraîner des lésions et favoriser l’apparition de complications.

C’est l’un des principaux messages du Pr Adlen Zaamouche dans ce troisième épisode de Diabète360. Interrogé sur les conséquences du diabète sur les yeux, le cœur et les reins, le spécialiste confirme que ces organes peuvent être affectés par la maladie.

Il insiste toutefois sur une distinction essentielle : ce n’est pas une hyperglycémie momentanée qui constitue, à elle seule, le principal danger, mais bien le maintien d’un taux de glucose trop élevé sur une longue période.

Lorsque le diabète reste insuffisamment contrôlé, cette exposition chronique peut progressivement endommager différents organes. Les complications peuvent notamment concerner la vision, le système cardiovasculaire et les reins. Leur prévention repose donc, en grande partie, sur la capacité à maintenir un bon équilibre glycémique dans le temps.

Équilibre glycémique : le suivi régulier permet de limiter les risques

Face à ces risques, le Pr Zaamouche rappelle qu’un patient diabétique peut mener une vie normale lorsque sa maladie est correctement prise en charge.

Pour cela, plusieurs conditions sont essentielles : assurer un suivi médical régulier, prendre les médicaments conformément aux prescriptions et parvenir à maintenir un équilibre satisfaisant du diabète.

Le spécialiste souligne que les patients qui respectent ces recommandations peuvent vivre normalement, sans que leur maladie ne les expose systématiquement aux complications redoutées.

Ce message est important, car le diagnostic du diabète ne signifie pas nécessairement que des atteintes des yeux, du cœur ou des reins vont se développer. Le risque dépend notamment de l’évolution de la maladie et de la qualité de sa prise en charge.

L’enjeu est donc d‘éviter que l’hyperglycémie ne s’installe durablement. Cela suppose de ne pas interrompre son traitement sans avis médical, de respecter les consultations de suivi et de surveiller régulièrement l’évolution de sa glycémie.

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Dépistage précoce du diabète : détecter les complications avant l’apparition des lésions

Au-delà de l’équilibre glycémique, le dépistage précoce constitue un autre levier majeur de prévention.

Le Pr Adlen Zaamouche met en avant les progrès réalisés dans les connaissances médicales et les moyens de diagnostic. Les professionnels de santé disposent aujourd’hui de méthodes permettant de rechercher plus efficacement les complications liées au diabète de type 2.

L’objectif est de ne pas attendre l’apparition de symptômes ou de lésions avancées pour intervenir. Le dépistage permet, au contraire, de rechercher certaines atteintes à un stade précoce, afin de mettre en place une prise en charge adaptée avant que les dommages ne deviennent plus importants.

Cette démarche concerne notamment les organes susceptibles d’être affectés par l’évolution de la maladie, comme les yeux, les reins et le système cardiovasculaire.

Le spécialiste rappelle ainsi que la surveillance ne doit pas se limiter au contrôle de la glycémie. Elle doit également permettre de rechercher les éventuelles complications, même lorsqu’elles ne provoquent pas encore de signes perceptibles par le patient.

Complications du diabète : des traitements et des moyens de prise en charge en progrès

Le message du Pr Zaamouche ne se limite pas à rappeler les risques associés au diabète. Il souligne également les avancées de la médecine dans la prévention et la prise en charge de ses complications.

L’amélioration des connaissances, le développement des moyens de dépistage et l’évolution des traitements offrent aujourd’hui de meilleures possibilités pour accompagner les patients.

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Ces progrès permettent de repérer plus tôt certaines atteintes, d’adapter les traitements et de mettre en œuvre des mesures destinées à protéger les organes concernés. Ils contribuent également à retarder l’apparition des complications liées à une hyperglycémie prolongée.

Pour le professeur, cet ensemble d’avancées représente un véritable motif d’espoir. À condition, toutefois, que les patients bénéficient d’un suivi adapté et s’impliquent dans la prise en charge de leur maladie.

Le diabète de type 2 reste une pathologie chronique qui nécessite une surveillance dans la durée. Mais les complications ne sont pas une conséquence systématique de son diagnostic. Un bon équilibre glycémique, l’observance thérapeutique et un dépistage régulier permettent de réduire les risques et de préserver la qualité de vie.

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Diabète360 : une série vidéo pour mieux comprendre la maladie et ses complications

Avec Diabète360, Algérie360 poursuit son travail de sensibilisation autour du diabète à travers une série de vidéos donnant la parole à plusieurs spécialistes de santé. Lancée au mois de novembre, cette initiative vise à rendre l’information médicale plus accessible et à mieux faire connaître les différentes problématiques liées à cette maladie chronique.

Le premier épisode, consacré aux fondamentaux du diabète, a accueilli le Pr Adlen Zaamouche, professeur de médecine interne. Il y a expliqué les mécanismes de la maladie, le rôle de l’hyperglycémie chronique et l’importance du dépistage.

Dans le deuxième épisode, le même spécialiste est revenu sur les liens entre le surpoids, l’obésité et le diabète de type 2. Il a notamment évoqué le rôle de l’insulinorésistance et présenté les résultats d’une étude consacrée à la prévention de la maladie, mettant en avant l’intérêt d’une perte de poids associée à une activité physique régulière.

Ce troisième volet prolonge cette démarche en abordant les complications du diabète et les moyens de les prévenir ou d’en retarder l’apparition.

La série réunit également d’autres professionnels de santé, parmi lesquels le Dr Ali Behidj, le Pr Safia Mimouni, le Pr Khadra Faraoun et le Pr Nazim Laraba.

Suivez la diffusion progressive des différents épisodes jusqu’en décembre sur les réseaux sociaux d’Algérie360, notamment Facebook et Instagram, ainsi que sur notre chaîne YouTube.

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