Chez les personnes atteintes de diabète, certaines complications cardiovasculaires peuvent se manifester par des symptômes inhabituels, tandis que les atteintes rénales évoluent souvent silencieusement. Douleurs thoraciques, nausées persistantes, essoufflement ou difficultés à marcher : certains signes doivent inciter à consulter rapidement. D’autres anomalies, détectées uniquement lors d’un bilan médical, nécessitent également une surveillance régulière.

Dans le cinquième épisode de Diabète360, le Pr Nazim Laraba, professeur de médecine interne, revient sur les signaux d’alerte des complications cardiaques et rénales chez les personnes diabétiques. Il insiste notamment sur la particularité de certaines manifestations cardiovasculaires et sur l’importance du dépistage biologique pour préserver la fonction rénale.

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Diabète : quels symptômes peuvent révéler une complication cardiaque ?

Le diabète augmente le risque de complications cardiovasculaires, notamment en favorisant l’altération des vaisseaux sanguins et le développement de l’athérosclérose. Toutefois, les manifestations de ces complications ne sont pas toujours aussi caractéristiques que celles observées chez les personnes non diabétiques.

Le Pr Nazim Laraba rappelle que les douleurs thoraciques peuvent notamment évoquer un infarctus du myocarde. Mais chez les patients diabétiques, les symptômes peuvent prendre des formes plus atypiques, ce qui complique parfois leur identification.

Une gêne au niveau de l’épigastre, autrement dit dans la partie supérieure de l’abdomen, des douleurs abdominales, des nausées ou des vomissements persistants peuvent également constituer des manifestations d’un infarctus. Ces symptômes, souvent associés à des troubles digestifs, ne doivent donc pas être systématiquement banalisés lorsqu’ils surviennent chez une personne diabétique.

Le spécialiste explique cette particularité par les perturbations du système neurologique liées au diabète, susceptibles de modifier la perception de la douleur. Les manifestations cardiaques peuvent ainsi être moins évidentes, voire inhabituelles.

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Essoufflement et difficultés à marcher : des signes à prendre au sérieux

Les complications cardiovasculaires du diabète ne se limitent pas aux douleurs thoraciques. Un essoufflement inhabituel, notamment lors d’un effort, ou des difficultés à monter les escaliers ou à marcher peuvent également signaler une atteinte cardiaque.

Le Pr Laraba évoque notamment l’insuffisance cardiaque, qui peut se manifester par une diminution de la capacité à réaliser des efforts habituels. Une gêne qui apparaît progressivement dans les activités quotidiennes mérite ainsi une attention particulière, surtout chez une personne présentant un diabète.

Le spécialiste mentionne également l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs, une affection caractérisée par un rétrécissement ou une obstruction des artères qui irriguent les jambes. Cette atteinte vasculaire peut compromettre la circulation sanguine dans les membres inférieurs et constituer une autre manifestation des complications cardiovasculaires associées au diabète.

L’enjeu est donc de ne pas attendre l’apparition de symptômes particulièrement intenses pour consulter. Certains signes peuvent être discrets, progressifs ou atypiques, mais ils n’en restent pas moins importants.

Atteinte rénale liée au diabète : pourquoi les reins ne font-ils pas mal ?

Contrairement aux complications cardiovasculaires, les atteintes rénales liées au diabète peuvent évoluer sans provoquer de douleur. C’est l’une des principales difficultés soulignées par le Pr Nazim Laraba.

Le fonctionnement des reins peut se dégrader progressivement sans que le patient ne ressente de symptômes particuliers. Même lorsque la fonction rénale est considérablement diminuée, l’absence de douleur ne signifie pas nécessairement que les reins fonctionnent correctement.

Cette évolution silencieuse rend le dépistage indispensable. Les personnes diabétiques ne peuvent pas se fier uniquement à leur ressenti pour évaluer l’état de leur fonction rénale.

Le spécialiste rappelle ainsi que la surveillance repose notamment sur des examens biologiques prescrits par le médecin. Ces bilans permettent de détecter des anomalies avant que l’atteinte rénale ne se manifeste par des symptômes cliniques.

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Créatinine et analyses urinaires : quels examens permettent de dépister les atteintes rénales ?

Pour surveiller la fonction rénale chez les personnes diabétiques, plusieurs examens peuvent être réalisés dans le cadre du suivi médical.

Le dosage de la créatinine sanguine constitue l’un des principaux indicateurs utilisés pour évaluer la fonction rénale. Il permet notamment d’estimer la capacité des reins à filtrer les déchets présents dans le sang.

Les analyses urinaires jouent également un rôle important. La présence anormalement élevée de protéines dans les urines peut notamment constituer un marqueur d’atteinte rénale chronique.

Le Pr Laraba évoque à ce titre la recherche de protéines dans les urines, notamment à travers le rapport albumine/créatinine urinaire, qui permet d’évaluer la présence d’une albuminurie. Cet examen contribue au dépistage des atteintes rénales chez les patients diabétiques.

Ces analyses sont particulièrement importantes, car elles permettent de repérer une anomalie rénale qui pourrait autrement passer inaperçue pendant une longue période.

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Diabète et complications : pourquoi le dépistage précoce est essentiel ?

L’intervention du Pr Nazim Laraba met en évidence deux réalités différentes dans les complications du diabète : certaines peuvent se manifester par des symptômes qui doivent rapidement alerter, tandis que d’autres évoluent sans signes apparents et ne peuvent être détectées qu’à travers des examens médicaux.

Cette distinction souligne l’importance d’un suivi régulier, même lorsque le patient se sent bien. Les bilans sanguins et urinaires permettent notamment de surveiller la fonction rénale, tandis que l’identification de symptômes cardiovasculaires inhabituels peut contribuer à une prise en charge plus rapide.

Chez les personnes diabétiques, les douleurs thoraciques, les gênes abdominales persistantes, les nausées inexpliquées, l’essoufflement ou les difficultés inhabituelles à l’effort ne doivent pas être négligés. En cas de symptômes évocateurs d’une urgence cardiovasculaire, une évaluation médicale immédiate est nécessaire.

Le message du spécialiste est clair : la surveillance du diabète ne se limite pas au contrôle de la glycémie. Elle doit également prendre en compte les complications susceptibles d’affecter le cœur et les reins, deux organes particulièrement exposés aux conséquences de la maladie.

Diabète360 : une série vidéo pour mieux comprendre le diabète

Lancée en novembre, Diabète360 est une série vidéo consacrée à la sensibilisation au diabète et à ses différentes problématiques. Plusieurs spécialistes y prennent la parole pour apporter des éclairages sur cette maladie chronique, ses mécanismes, ses facteurs de risque, ses complications et les moyens de mieux la prendre en charge.

Dans les premiers épisodes, le Pr Adlen Zaamouche, professeur de médecine interne, a abordé les fondamentaux du diabète, avant de revenir sur le lien entre surpoids, obésité et diabète de type 2, ainsi que sur les possibilités de prévention. Le troisième épisode a traité des complications de la maladie et de l’importance de l’équilibre glycémique, du suivi médical et du dépistage précoce.

Le quatrième épisode a donné la parole au Pr Nazim Laraba, professeur de médecine interne, qui a expliqué les liens entre diabète, cœur et reins, en mettant en lumière les mécanismes du continuum cardio-métabolique.

Avec ce nouvel épisode, le spécialiste poursuit son intervention en abordant les symptômes qui doivent alerter et les examens nécessaires pour détecter les atteintes rénales parfois silencieuses.

La série accueille également le Dr Ali Behidj, spécialiste en diabétologie, la Pr Safia Mimouni, professeure en endocrinologie et diabétologie, ainsi que la Pr Khadra Faraoun.

Suivez la diffusion progressive des différents épisodes jusqu’en décembre sur les réseaux sociaux d’Algérie360, notamment Facebook et Instagram, ainsi que sur notre chaîne YouTube.

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