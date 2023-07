DGSN : mise en place d’un système de collecte de données visant à limiter les accidents de la route

La Direction Générale de la Sûreté Nationale a mis en place un système de collecte de données hautement efficace dans le but de renforcer la lutte contre l’insécurité routière.

Selon Ahmed Nait El-Hocine, directeur de la sécurité publique à la Direction Générale de la Sûreté Nationale, ce système développé par des ingénieurs de la Direction Générale de la Sûreté Nationale fournira une vision globale des détails liés aux accidents routiers.

C’est lors de son intervention à la radio algérienne que le responsable révèle que l’objectif est de lutter contre ce phénomène qui entraîne un nombre important de décès et ressemble à un véritable massacre.

Il a également expliqué que ce système automatisé permettra de recueillir des informations sur les circonstances des accidents et de mener des analyses pour adapter les dispositifs opérationnels à la réalité du terrain.

Soulignant que la prévention des accidents de la route est une préoccupation majeure et un défi pour la Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui s’efforce de moderniser ses méthodes de surveillance.

La DGSN recrute

La Direction Générale de la Sureté Nationale avait lancé une campagne de recrutement visant à pourvoir plusieurs postes dans des spécialités spécifiques.

Les domaines concernés sont ceux de la santé et des sciences vétérinaires. Les candidats intéressés doivent remplir certaines exigences techniques et soumettre leur dossier de candidature dans les plus brefs délais.

Les spécialités recherchées comprennent la médecine générale, la psychologie (option clinique) et les sciences vétérinaires. Les candidats souhaitant participer au concours doivent remplir la fiche de renseignement disponible sur le site web de la DGSN et fournir un dossier administratif complet.