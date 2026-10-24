Arnaques électroniques : la police algérienne met en garde les clients des banques contre cette menace

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) alerte sur les risques liés aux escroqueries électroniques et appelle les citoyens à protéger leurs informations personnelles et bancaires. Dans une affiche de sensibilisation, la police détaille les principales précautions à prendre pour éviter les tentatives de fraude, notamment celles reposant sur les faux messages et l’usurpation d’identité.

Les escrocs peuvent se faire passer pour des établissements bancaires ou des services postaux afin de gagner la confiance de leurs victimes. Ils envoient des messages demandant de mettre à jour des informations bancaires, de confirmer l’identité du destinataire ou de transmettre des documents personnels.

L’affiche de la police illustre cette méthode avec de faux messages attribués à un service postal ou bancaire. Ces communications invitent notamment les destinataires à cliquer sur un lien ou à transmettre des photographies de leurs cartes bancaires.

Les fraudeurs peuvent également chercher à obtenir le code de vérification à usage unique, appelé OTP, afin de valider des opérations à l’insu de la victime.

La police rappelle ainsi l’importance de rester vigilant face aux messages suspects et aux liens dont l’origine n’est pas clairement établie.

Ne jamais communiquer ses informations personnelles

Pour limiter les risques, la DGSN recommande de ne pas transmettre ses données personnelles ou bancaires à des interlocuteurs dont l’identité n’a pas été vérifiée.

Les citoyens sont notamment appelés à ne pas envoyer de photographies de leurs cartes bancaires ou postales à des personnes qui les réclament par message. La prudence reste également de mise face aux demandes de codes confidentiels ou de codes OTP, qui peuvent permettre aux fraudeurs d’accéder à des comptes ou de confirmer des transactions.

En cas de doute, il est préférable de contacter directement l’établissement concerné par ses canaux officiels, plutôt que de répondre au message reçu ou d’utiliser le lien qu’il contient.

Comment signaler une tentative d’escroquerie électronique ?

La sensibilisation ne se limite pas à la prévention. La police invite également les citoyens à signaler les tentatives d’escroquerie ou les cas dans lesquels ils estiment avoir été victimes d’une fraude.

En cas de tentative d’usurpation d’identité ou d’escroquerie, il est recommandé de déposer une plainte auprès des services de sécurité compétents ou de signaler les faits aux autorités concernées.

L’affiche rappelle également l’importance de se méfier des messages indésirables et des sites non sécurisés, qui peuvent servir à collecter des informations confidentielles.

À travers cette campagne, la police algérienne appelle les citoyens à adopter des réflexes simples : vérifier l’identité de leurs interlocuteurs, ne pas partager leurs données sensibles et signaler toute tentative suspecte. Ces précautions permettent de réduire les risques de fraude et de protéger ses comptes bancaires contre les méthodes d’escroquerie en ligne.