Déclaration fiscale en Algérie : la DGI fixe le dernier délai pour 2024 et 2025

La Direction générale des impôts (DGI), relevant du ministère des Finances, a rappelé ce jeudi les délais accordés aux contribuables concernés pour souscrire à distance à l’état récapitulatif annuel (ERA). L’échéance fixée au 30 septembre 2026 concerne à la fois les exercices 2024 et 2025, selon les précisions communiquées par l’administration fiscale.

Pour l’exercice 2025, la Direction générale des impôts rappelle que les contribuables soumis au régime du bénéfice réel doivent souscrire à distance l’état récapitulatif annuel.

L’échéance pour accomplir cette démarche intervient avant le 30 septembre 2026. La DGI précise que ce délai s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par les articles 18 et 151 bis du Code des impôts directs et taxes assimilées.

Les contribuables concernés sont donc appelés à prendre les dispositions nécessaires afin de procéder à la souscription de leur déclaration dans les délais impartis.

La DGI insiste notamment sur la nécessité d’effectuer cette démarche avant l’expiration de l’échéance réglementaire. L’administration fiscale invite ainsi les contribuables concernés à ne pas attendre les derniers jours pour accomplir leurs obligations.

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Un délai prolongé pour l’exercice 2024 ?

La même échéance concerne également certains contribuables au titre de l’exercice 2024.

Dans son rappel, la Direction générale des impôts précise que le délai initialement fixé pour la souscription à distance de l’état récapitulatif annuel au titre de l’exercice 2024 arrivait à échéance avant le 30 septembre 2025.

Toutefois, ce délai a fait l’objet d’un report jusqu’au 30 septembre 2026. Les contribuables qui étaient soumis à cette obligation au titre de l’exercice 2024 bénéficient donc de cette prolongation pour régulariser leur situation.

La DGI appelle, là encore, les contribuables concernés à effectuer leur souscription à distance avant l’expiration du nouveau délai.

Deux exercices concernés par la même échéance

Avec ce rappel, l’administration fiscale met en avant une échéance commune pour les obligations relatives aux exercices 2024 et 2025.

Les contribuables concernés par l’État Récapitulatif Annuel (ERA) pour 2024 doivent ainsi profiter du délai supplémentaire accordé jusqu’au 30 septembre 2026. Ceux concernés par l’exercice 2025, notamment les contribuables soumis au régime du bénéfice réel, doivent également accomplir leur souscription avant cette même date.

La date du 30 septembre 2026 constitue donc le principal délai à retenir pour les contribuables concernés par cette obligation au titre des deux exercices.

La Direction générale des impôts les encourage par conséquent à effectuer les démarches nécessaires dans les délais afin de respecter leurs obligations déclaratives.