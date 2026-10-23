Restauration du couvert végétal : la DGF dévoile un programme massif de reboisement à travers le pays

La Direction Générale des Forêts (DGF) a programmé le reboisement de plus de 47 000 hectares pour la saison 2026-2027, dont 34 000 hectares s’inscrivent directement dans le cadre de la relance du projet national du Barrage vert.

Dans le cadre des efforts nationaux visant l’extension du couvert végétal et la lutte contre la désertification, la DGF a annoncé le lancement de nouvelles opérations de plantation couvrant une superficie totale de 47 917 hectares à travers plusieurs régions du pays.

Objectifs environnementaux et déploiement du programme de reboisement

Selon les données rapportées par l’Agence Presse Service (APS), ces opérations prévoient la mise en terre de 38,8 millions d’arbustes — comprenant des essences forestières, fruitières et pastorales. Sur ce total, 27,45 millions de plants seront réservés exclusivement au programme du Barrage vert, répartis sur une superficie de 34 318 hectares.

D’après la même source, cette initiative vise principalement la restauration des écosystèmes, la reconstitution du couvert végétal et la préservation de la biodiversité, en particulier dans les zones impactées par les feux de forêt et la dégradation environnementale.

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La concrétisation de ces programmes sera confiée à des entreprises publiques, à l’instar du Groupe Génie Rural (GGR), ainsi qu’à des opérateurs privés, avec une priorité accordée à la réhabilitation des espaces forestiers et des écosystèmes steppiques et sahariens.

Financement et calendrier d’exécution à l’horizon 2030

Réhabilité officiellement le 29 octobre 2023, le projet du Barrage vert enregistre des avancées régulières dans le cadre d’une stratégie globale axée sur la lutte contre la désertification et le rétablissement de l’équilibre écologique.

Pour mener à bien ce chantier d’envergure, une enveloppe budgétaire globale de plus de 75 milliards de dinars algériens a été allouée, ventilée par phases jusqu’à l’horizon 2030. Un premier tranche de 10 milliards de dinars a été mobilisée en 2023 pour couvrir 13 % des actions prévues à travers 183 communes et 800 localités.

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En 2024, un montant de 7,5 milliards de dinars a été délégué aux structures exécutantes, notamment les conservations des forêts et les directions des services agricoles, avant la programmation d’une troisième tranche de 11,9 milliards de dinars au titre de l’année 2025.

Grand projet environnemental et socio-économique, le Barrage vert vise à dynamiser le développement des zones rurales tout en restaurant le patrimoine naturel du pays.