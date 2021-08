DGD : des avantages fiscaux pour le matériel médical

Ce mercredi 11 août 2021, la direction générale des douanes a publié sur son site officiel « les listes de produits anti-covid-19 bénéficiaires des exemptions et avantages fiscaux »

En effet, via un communiqué rendu public, la DGD a incité tous les citoyens algériens notamment les professionnels à prendre connaissance « des exemptions et avantages fiscaux décidés par les instances publiques » en consultant le site internet officiel : « https://www.douane.gov.dz/spip.php?rubrique195 ».

Cette initiative prend place dans le cadre de « la mise en œuvre des mécanismes nationaux de lutte contre l’expansion de la covid-19 », a tenu à expliquer la direction des douanes.

La liste des équipements qui bénéficient de cette réduction

De ce fait, les produits cités dans les listes bénéficient de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane, peuvent être consultés sur la page net officielle de la DGD.

De plus, les détails concernant la liste additive relative aux « concentrateurs d’oxygène et d’équipements de traitement d’oxygène », qui bénéficieront de la diminution des droits douaniers et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) imposées à l’importation, et utilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, peuvent être consultés ici :«https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/liste_additive_oxygene_covid_19_drpi.pdf ».

La Direction générale des douanes a déclaré que la mise en place et la mobilisation de tous ses services pour « tout accompagnement sur le terrain, afin de mettre en œuvre des mécanismes nationaux de lutte contre la propagation de la Covid-19 et de contribuer ainsi, à la protection de la santé des citoyens ».