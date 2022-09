DG Philip Morris Algérie : « Chez nous, capital humain joue un rôle important »

Le thème de l’égalité et de l’inclusion dans le milieu du travail revêt une importance si grande qu’il incarne aujourd’hui un élément primordial que chaque entreprise doit l’intégrer dans sa vision. Et parmi les firmes leaders dans la concrétisation sur le terrain de ce principe, figure Philip Morris Intarnational. Rencontré lors d’une conférence sur la gestion des ressources humaines en entreprise, nous avons posé quelques questions au patron de Philip Morris Algérie, Christian Akiki.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlez-nous de la nouvelle vision de Philip Morris Algérie que vous avez évoqué tout à l’heure.

Philip Morris international est présente sur le marché algérien depuis 2009. Elle emploie plus de 300 personnes (emplois directs et indirects).

Nous investissons annuellement 10 millions de dollars sur le marché algérien et les taxes générées par la vente de nos produits s’élèvent à 600 millions de dollars par an.

Tout à l’heure, vous avez parlé aussi de stratégie de PMI appelée « Smoke free vision » et qui vise à créer un monde sans cigarettes ?

Aujourd’hui, notre ambition est de développer davantage notre activité et nos investissements en Algérie dans le cadre de la vision globale de Philip Morris international d’un avenir sans fumée.

Tout d’abord, il faut savoir que, selon l’OMS, plus d’un milliard de personnes dans le monde fument actuellement. Notre ambition est donc d’offrir aux fumeurs, qui autrement continueraient à fumer, des alternatives à risque réduit comparé aux cigarettes.

Nous croyons fermement que la technologie et la science peuvent apporter les solutions à plusieurs de nos défis. En partant de là, nous avons travaillé sans relâche depuis près de deux décennies à concevoir, développer et étudier ces solutions qui nous permettront de concrétiser notre vision d’un monde sans fumée.

Pour accomplir cette vision, nous nous sommes donné les moyens de nos ambitions : nous avons consacré la quasi-totalité de notre budget en Recherche & Développement pour les produits sans combustion et sans fumée. Produits que nous espérons voir un jour intégrer le marché algérien.

La gestion des ressources humaines représente aujourd’hui une importante clé de succès pour les entreprises. Quelle est alors la politique de PMI en la matière et quelles sont ses priorités ?

Pour réussir cette transformation, notre capital humain joue un rôle important. C’est pourquoi nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos priorités et mettons en œuvre des programmes à même de leur garantir les meilleures conditions de travail et d’épanouissement. D’autre part, nous encourageons la diversité au sein de PMI dans la mesure où nous estimons que cela ne peut que rendre la société les entreprises plus fortes.

L’innovation au quotidien, la réactivité face au changement, la performance ainsi que la bienveillance à l’égard de nos collaborateurs font aujourd’hui de PMI l’un des meilleurs employeurs au monde, dans tous les pays où nous sommes présents.

Aujourd’hui, PMI attire les meilleurs profils, fraichement diplômés et expérimentés, qui en plus d’apprécier notre gestion du capital humain, croient fortement à notre vision d’un avenir sans fumée.

En somme, grâce à notre politique RH et à notre vision, PMI représente une très forte marque employeur.

Venons-en maintenant à la vision de Philip Morris en matière de diversité et d’inclusion…

Pour maintenir ce positionnement, nous offrons une expérience employeur qui met en avant les valeurs de la diversité et d’inclusion avant même le recrutement des candidats. En effet, lors des entretiens d’embauche, notre attention se porte sur l’expérience, les compétences et les valeurs humaines du candidat ; son genre, ses croyances religieuses, son origine n’ont aucune influence sur le processus de recrutement.

De même, nous accompagnons nos talents pour assurer leur progression, leur développement et leur épanouissement au travail. Ainsi, dans le cadre de notre stratégie de diversité et d’inclusion, nous avons implémenté différents programmes qui répondent aux besoins de tous nos employés, quelles que soient leurs catégories.

Quelques exemples à nous donner de ces programmes ?

Oui, à titre d’exemple, nous avons le programme Women in Leadership qui vise à confirmer le concept d’égalité des genres. Celui-ci aide nos collaboratrices à relever les défis qu’elles affrontent au travail et à faire progresser leur carrière. Women in Leadership complète les programmes généraux de développement du leadership et des compétences techniques proposés aux deux genres. Nous soutenons également nos talents féminins en créant des opportunités de réseautage et en établissant des relations de mentorat des membres du comité de direction.

Nous avons développé aussi le programme New people managers. C’est un programme qui s’adresse aux employés ayant occupé un poste de manager. À travers celui-ci, nous les accompagnons dans la gestion de leur carrière et le développement de leurs équipes.

Enfin, nous disposons du programme Leadership Development program dédié à l’équipe de direction. Il a pour but d’aider ses membres à développer leur compétence en tant que leader de la compagnie et d’être à l’écoute de toute l’organisation.

Ces pratiques nous ont valu plusieurs certifications internationales, notamment la certification « top employer » qui confirme le statut de Philip Morris International de meilleur employeur en Algérie.

Un dernier mot ?

Nous estimons que l’égalité des genres en entreprise n’est pas seulement un droit humain fondamental, c’est aussi un fondement pour un monde juste et durable. À cet effet, nous garantissons à nos collaborateurs une rémunération équitable sans distinction aucune, y compris sur le genre. En termes chiffrés, nos effectifs se composent de 36,2 % de femmes et de 63,8 % d’hommes ; 26 % de nos nouvelles recrues sont des femmes et 13 % de nos managers sont de sexe féminin aussi.

Cette approche nous a valu la certification mondiale EQUAL-SALARY. À ma connaissance, nous sommes la seule entreprise basée en Algérie à afficher un statut similaire. Une immense fierté pour moi et pour l’Algérie.