Devises : taux de change du Dinar ce 29 octobre

Le pouvoir d’achat du citoyen algérien ne cesse de faiblir. Spéculation, IRG, pandémie de covid-19 sont tous à l’origine de cette crise inflationniste. Mais, la dévaluation du Dinars y est pour quelque chose. Il suffit de jeter un coup d’œil sur les cotations commerciales affiché par la banque d’Algérie pour voir à quel point la monnaie nationale recule.

Sur le marché noir, les choses ne se passent pas mieux. D’ailleurs, un euro équivaut à 214,5 dinars algériens à la vente et à 212,5 dinars algériens à l’achat. Cette hausse se justifie notamment par la reprise et l’intensification des dessertes maritimes et aériennes entre l’Algérie et plusieurs destinations européennes.

Idem pour le dollar qui reste excessivement cher par rapport au dinar algérien. Un seul dollar est cédé par les cambistes du Square Port-Saïd, dans la capitale Alger contre 182,5 dinars algériens à l’achat et contre 185,5 dinars algériens à la vente.

Enfin, la prestigieuse livre sterling reste indétrônable. Ce vendredi 29 octobre, un seul pound s’échange au marché noir contre 239,5 Dinars algériens à la vente et contre 242,5 Dinars algériens à l’achat.

Les cotations officielles ce vendredi 29 octobre.

Le tableau des cours des principales monnaies sur le marché interbancaire des changes d’Alger fait état d’un euro contre 158.9714 dinars à l’achat et 159.0436 dinars à la vente. On constate une légère baisse par rapport aux cotation d’hier 28 octobre.

D’un autre côté, un seul dollar est cédé aux guichets de la banque d’Algérie contre 137.1507 dinars à l’achat et contre 137.1657 dinars à la vente. Enfin la livre sterling s’échange ce vendredi 28 octobre 188.5751 dinars à l’achat et contre 188.6476 dinars algériens à la vente. Une légère hausse par rapport aux cotations d’hier.