Devises: taux de change du dinar au marché noir et en banque ce 20 juin

Ces dernières semaines, le marché national des devises connaît certaines hausses. En effet, le dinar algérien reste en difficulté face aux principales devises, notamment l’euro et le dollar américain.

Ce lundi 20 juin 2022, au square port Saïd, dans la capitale d’Alger, les cambistes cèdent un seul euro contre 215 dinars à la vente et 213 dinars à l’achat. La valeur de la monnaie unique européenne connaît une certaine stabilité depuis quelques semaines.

Le dollar américain est proposé par les cambistes contre 203 dinars à l’achat et 205 dinars à la vente, soit les mêmes valeurs qu’hier.

La livre sterling sur le marché parallèle des devises s’échange ce jeudi contre 247 dinars à l’achat et 250 dinars à la vente, tandis que le dollar canadien est proposé à 151 dinars à l’achat et 154 dinars à la vente.

Les cours des principales monnaies à la Banque d’Algérie

Le taux de change de la monnaie européenne, dans les transactions avec la Banque centrale, s’affiche dans les cotations de ce lundi à 153,35 dinars à l’achat et 153,38 dinars à la vente.

Le dollar américain s’échange, selon le tableau de change de la Banque d’Algérie, contre 145,91 dinars à l’achat et 145,92 dinars à la vente.

Enfin, le taux de change de la livre sterling dans les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien s’affiche, quant à elle, à 178,44 dinars à l’achat et 178,48 dinars à la vente. Et le dollar canadien s’échange contre 112,28 dinars algériens à l’achat et 112,30 dinars à la vente.