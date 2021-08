Devises : taux de change du Dinar Algérien face à l’euro ce 15 aout

Le marché des devises en Algérie tourne au ralenti. Le Dinar algérien quant à lui sombre toujours dans son interminable dégringolade, et ne donne aucun signe d’un proche redressement. Les principales devises, l’euro et le dollar en l’occurrence, continuent de régner sur les deux marchés, parallèle et officiel.

Au marché noir, malgré tout ce qui se passe en Algérie actuellement, les cambistes s’accrochent à l’espoir d’un retour à la normale, et tentent de faire tourner, tant bien que mal, leur petit business. C’est la monnaie unique européenne qui règne toutefois sur ce marché. Un seul euro s’échange aujourd’hui, le 15 aout 2021, contre 209 dinars algériens à l’achat et 211 dinars algériens à la vente.

Du côté de la monnaie étasunienne, une relative stabilité se fait ressentir depuis plusieurs jours. Un seul Dollar s’échange sur le marché noir contre 176 dinars algériens à l’achat et 179 dinars algériens à la vente. La Livre Sterling quant à elle reste très chère. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre 236 dinars algériens à l’achat et 240 dinars algériens à la vente.

Les cotations officielles de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, le Dollar Américain s’impose et poursuit son ascension face à l’euro face à un dinar algérien en souffrance. La valeur de l’euro, quant à elle, connait une légère baisse. Un seul Dollar américain s’échange contre 135.53 dinars algériens à l’achat et 153.55 dinars algériens à la vente.

L’euro de son côté s’échange contre 158.98 dinars algériens à l’achat et contre 159.03 dinars algériens à la vente. Enfin, la livre Sterling ne perd aucunement de sa valeur. Un seul pound s’échange contre 187.07 dinars algériens à l’achat et 187.14 dinars algériens à la vente.