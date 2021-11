Devises : taux de change du Dinar algérien ce samedi 20 novembre

Face aux principales devises, le dinar algérien a perdu toute sa valeur. Une dévaluation qui a eu des répercussions désastreuses sur les conditions socio-économiques en Algérie, notamment sur la question du pouvoir d’achat qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois.

Au niveau du marché officiel, mais aussi parallèle, le dinar algérien connait de plus en plus une dégradation. La réouverture partielle des frontières aériennes et maritimes n’a fait que renforcer le fossé entre la monnaie nationale et les principales devises.

En effet, sur le marché noir, un seul euro est cédé contre pas moins de 218.50 dinars algériens à la vente et contre pas moins de 216.50 dinars algériens l’achat. Une flambée sans précédent qui s’explique surtout par la forte demande.

Quant à la monnaie étasunienne, un seul dollar s’échange au Square Port-Saïd contre 192 dinars algériens à la vente et 190 dinars algériens à l’achat. Ainsi, un seul dollar canadien est cédé au marché noir contre 140 dinars algériens à l’achat et contre 143 dinars algériens à la vente.

La livre sterling coute toujours plus chère. Un pound s’échange au Square Port-Saïd contre pas moins de 248 dinars algérien à la vente et contre 245 dinars algériens à l’achat.

Les cotations officielles

Au niveau de la banque d’Algérie, les choses ne se passent pas mieux. D’après les cotations commerciales affichées ce samedi 20 novembre sur le site de la BA, un seul euro se stabilise aujourd’hui au prix de 157.15 dinars algériens à l’achat et de 157.21 à la vente.

Par ailleurs, un seul dollar est cédé aux guichets de la banque d’Algérie contre pas moins 138.62 à l’achat et contre 138.63 à la vente. Quant au dollar canadien, il s’échange au prix de 110 dinars algériens à l’achat et de 110.02 dinars algériens à la vente.

Enfin, la monnaie britannique est indétrônable. Elle demeure la plus chère et ne perd jamais sa valeur. Selon les cotations officielles, un seul pound est cédé ce samedi 20 novembre contre pas moins 187.27 dinars algériens à l’achat et contre 187.34 à la vente.