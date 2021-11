Devises : taux de change du Dinar algérien ce 26 novembre

Si la vie est devenue chère en Algérie, ce n’est surement pas à cause de la spéculation et la covid-19 uniquement. La dépréciation de la monnaie nationale y est aussi pour quelque chose. En effet, le dinar algérien poursuit sa chute et s’affaiblit face aux principales devises.

Sur le marché interbancaire des changes d’Alger, un seul euro s’échange ce vendredi 26 novembre contre 156.03 dinars algériens à l’achat et 158.11 dinars algériens à la vente. La monnaie étasunienne connait également une hausse vertigineuse.

En effet, un seul dollar est cédé contre 139.13 dinars algériens à l’achat et 139.15 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien, est quant à lui cédé au niveau des guichets de la Banque d’Algérie contre 110.06 dinars algériens à l’achat et 110.08 dinars algériens à la vente.

Enfin, la prestigieuse monnaie britannique ne perd jamais sa valeur. Elle demeure indétrônable et excessivement chère face à la monnaie algérienne. Un seul pound s’échange sur le marché officiel contre 185.69 dinars algériens à l’achat et contre 185.73 à la vente.

Le taux de change au marché noir

Sur le marché informel, les principales devises s’échangent à des prix exorbitants, et ce, depuis la reprise des vols internationaux et traversées maritimes. Les cambistes du Square Port-Saïd se réjouissent actuellement de la forte demande, après des mois d’inactivité dû à la crise sanitaire.

Aujourd’hui, vendredi 26 novembre, un seul euro s’échange sur le marché noir contre 215.5 dinar algériens à la vente et contre 213.5 dinars algériens à l’achat. Par ailleurs, le dollar américain affiche un taux supérieur à 193 dinars algériens à la vente et 190 dinars algériens à l’achat.

Pour ce qui est du dollar canadien, il a également augmenté suite à l’intensification des vols vers le Canada. Un seul dollar s’échange par les cambistes du Square Port-Saïd de la capitale Alger contre pas moins de 140.5 dinars algériens à l’achat et contre 143.5 dinars algériens à la vente.