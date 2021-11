Devises : taux de change du Dinar algérien ce 13 novembre

Tandis que l’Euro et le Dollar enregistrent des hausses vertigineuses, le Dinar Algérien poursuit sa chute. Une dégringolade qui a eu des répercussions désastreuses sur l’économie du pays et sur le cout de la vie en Algérie.

En effet, le marché interbancaire des changes d’Alger fait état ce samedi 13 novembre d’un seul euro contre 158.5111 dinars algériens à l’achat et à 158.5697 dinars algérien à la vente. Le dollar américain est quant à lui cédé contre 138.1360 dinars algériens à l’achat et contre 138.1510 dinars algérien à la vente.

Par ailleurs, le dollar canadien s’échange au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 110.4028 dinars algérien à l’achat et contre 110.4236 dinars algérien à la vente. La livre sterling s’échange cependant très cher. Un seul pound équivaut aujourd’hui à 185.0945 dinars algériens à l’achat et à 185.1642 dinars algérien à la vente.

Les cotations sur le Marché noir

Au niveau du marché parallèle, la monnaie nationale ne se porte guère mieux. En effet, les principales devises sont très chères au niveau du Square Port-Saïd dans la capitale Alger. Un seul Euro s’échange aujourd’hui, le 11 novembre, contre 220 dinars algériens à la vente et contre 218 dinars algériens à l’achat.

Idem pour la monnaie étasunienne qui poursuit sa hausse. Elle s’échange en effet contre 189 dinars algériens à l’achat et 192 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien est quant à lui cédé par les cambistes du Square Port-Said contre 141 dinars algériens à l’achat et contre 144 dinars algériens à la vente.

Cependant, la monnaie britannique préserve toujours sa valeur. La livre Sterling est effectivement indétrônable puisqu’un seul pound s’échange dans le marché noir contre pas moins de 250 dinars algériens à la vente et contre pas moins de 248 dinars algériens à l’achat.