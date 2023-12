Devises : quels sont les taux de change de la Banque et du marché noir ce 17 décembre ?

Pour ce dimanche 17 décembre 2023, le marché des devises en Algérie présente une diversité des taux de change, offrant des opportunités contrastées pour les échanges des monnaies étrangères. Ces chiffres varient significativement entre le marché informel et les cotations officielles de la Banque d’Algérie.

Au sein du marché informel de change, l’euro s’échange encore à 234.00 dinars algériens pour l’achat et à 236.00 dinars algériens pour la vente. Similairement, le dollar américain reste stable et affiche une cotation de 217.00 dinars algériens à l’achat et de 220.00 dinars algériens à la vente, et ce, au marché noir du Square Port Saïd d’Alger.

Par ailleurs, les voyageurs prévoyant des séjours aux Émirats Arabes Unis ou en Tunisie, les cambistes du marché parallèle proposent l’acquisition du dirham émirati à 58.00 dinars algériens pour l’achat et à 60.00 dinars algériens pour la vente. De plus, le dinar tunisien est disponible à 68.00 dinars algériens pour l’achat et à 70.00 dinars algériens pour la vente.

Taux de change de la Banque d’Algérie : le dinar face aux devises ce 17 décembre !

En revanche, les chiffres des cotations commerciales de la Banque d’Algérie du 14 au 18 décembre 2023 indiquent des différences notables. L’euro se négocie à 146.24 dinars algériens pour l’achat et à 146.31 dinars algériens pour la vente. De même, le dollar américain s’achète à 134.35 dinars algériens pour et se vend à 134.36 dinars algériens.

Les taux officiels du marché de change affichent également la monnaie émiratie à 36.58 dinars algériens aussi bien pour l’achat que pour la vente. De plus, le dinar tunisien peut être acquis à 42.77 dinars algériens pour l’achat et à 43.67 dinars algériens pour la vente.

Cette diversité de taux de change entre les marchés officiel et informel souligne l’importance pour les voyageurs et les acteurs économiques de comparer attentivement les cotations avant de procéder à des transactions. Pour conclure, le tableau ci-dessous résume les cours de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères sur les deux marchés de change pour ce 17 décembre 2023 :