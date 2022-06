Devises : nouveau record du dollar face au dinar algérien ce 8 juin

La monnaie nationale unique reste en difficulté face aux principales monnaies étrangères ; et ce, sur les deux marchés, officiel et parallèle. D’ailleurs, le dollar américain a atteint un nouveau record face au dinar algérien ; dépassant la barre symbolique des 200 dinars algériens.

Le marché noir des devises du Square Port Saïd d’Alger a observé un nouveau rebond du dollar américain face au dinar algérien. En effet, la monnaie américaine s’échange désormais contre 200.00 dinars algériens à l’achat et contre 203.00 dinars algériens à la vente.

Quant à la monnaie européenne unique ; les cambistes du marché parallèle des devises d’Alger l’échangent contre 214.00 dinars algériens à l’achat et contre 216.00 dinars algériens à la vente.

Pour ce qui est de la livre sterling, la monnaie du Royaume-Uni, cette dernière s’achète à 250.00 dinars algériens et se vend à 253.00 dinars algériens. Enfin, le dollar canadien s’est fixé à 151.00 dinars algériens à l’achat et 154.00 dinars algériens à la vente ; tandis que le franc suisse s’échange contre 201.00 dinars algériens à l’achat et contre 204.00 dinars algériens à la vente.

Après deux ans de gel, le marché noir du Square d’Alger reprend ses couleurs et son animation ; et ce notamment à cause de la reprise des transports maritime et aérien vers l’internationale, mais aussi l’approche de la saison estivale ainsi que la saison du Hajj 2022.

Taux de change : où en est le dinar algérien sur le marché officiel ?

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie pour ce mercredi 8 juin indiquent que la monnaie américaine unique s’échange contre 145.60 dinars algériens à l’achat et contre 145.62 dinars algériens à la vente.

Toujours sur le marché officiel des devises, l’euro unique s’achète à 155.61 dinars algériens et se vend à 155.68 dinars algériens ; soit une valeur en stagnation depuis quelques semaines.

La monnaie unique du Royaume-Uni s’échange contre 181.85 dinars algériens à l’achat et contre 181.89 dinars algériens à la vente. De son côté, le dollar canadien a gagné quelques centimes et s’est fixé à 115.57 dinars algériens à l’achat et 115.62 dinars algériens à la vente. Tandis que le franc suisse s’achète à 149.60 dinars algériens et se vend à 149.67 dinars algériens.