Devises : L’euro en légère baisse face au dinar ce 20 mars

Le dinar algérien connait une certaine hausse face à l’euro et une baisse par rapport au dollar américain sur le marché parallèle des devises, lors de ce samedi 20 mars 2021.

En effet, la journée de ce samedi marque une légère hausse du dinar algérien face à la monnaie commune européenne ainsi qu’une baisse face à la monnaie nord américaine sur le marché noir des devises ( Square Port Saïd ) en Algérie.

De ce fait, un euro s’échange face au dinar algérien à 207 DA sur le square à l’achat, contre et 210 DA à la vente, soit 20 700 DA pour 100 euros au prix d’achat, et 21 000 DA au prix de vente. On peut donc constater une hausse du prix à l’achat, mais une stabilité à la vente de cette monnaie.

En ce qui concerne le dollar américain, ce dernier demeure stagnant au niveau du prix d’achat, mais présente une légère hausse au prix de vente. Autrement dit, un dollar américain vaut 171 DA à la vente, contre 174 à l’achat.

Du côté britannique, la livre sterling connaît une hausse à l’achat et à la vente. Ainsi, une livre s’échange à 229 DA à l’achat, et se vend à un coût maximal de 234 DA.

Les chiffres officiels de la Banque d’Algérie

Au niveau de la Banque d’Algérie, le dollar étasunien s’échange à 133.56 DA au cours d’achat, contre 133.58 DA au cours de vente. Quant à la monnaie commune européenne, un euro correspond à 159.55 DA au prix d’achat, et à 159.61 au prix de vente. Pour ce qui est de la livre sterling, son cours d’achat est estimé à 186.23 DA et le cours de vente de cette dernière est de 186.33 DA