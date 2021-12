Devises : le taux de change du dinar ce vendredi 17 décembre

Le dinar algérien poursuit sa dégringolade, face aux principales devises, il parait tout faible. Les cotations commerciales de la banque d’Algérie ainsi que le taux de change au marché noir nous confirme ce constat.

Aujourd’hui, vendredi 17 décembre 2021, un seul euro équivaut selon les cotations de la banque d’Algérie à 156.98 dinars algériens à l’achat et 157.05 dinars algériens à la vente. Le dollar américain est cédé au niveau du même marché contre 138.88 dinars algériens à l’achat et contre 138.90 à la vente.

Par ailleurs, l’unité de la livre sterling s’échange aujourd’hui, 17 décembre au prix de 184.19 dinars algériens à l’achat et contre 184.29 dinars algériens à la vente. Ainsi le dollar américain coute au niveau de la banque d’Algérie pas moins de 108.45 dinars algériens à l’achat et contre 108.49 dinars algériens à la vente.

Taux de change au marché noir

Les cambistes du Square port-Saïd dans la capitale Alger se réjouissent de l’augmentation du nombre des dessertes commerciales. En effet, les vols se multiplient et les prix des devises explosent face à une monnaie qui ne cesse de chuter.

Un seul euro coute au Square port-Saïd pas moins de 214 dinars algériens à l’achat et 216 dinars algériens à la vente. Un seul dollar s’échange contre 193 dinars algériens à la vente et contre 190 dinars algériens à l’achat, témoignant ainsi d’une hausse considérable.

Au marché noir, le dollar canadien est cédé contre 143 dinars algériens à la vente et 146 dinars algériens à l’achat. Enfin, la monnaie britannique est la plus stable. Un seul pound coute au marché noir 248 dinars algériens à l’achat et 251 dinars algériens à la vente.