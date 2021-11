Devises : le taux de change du dinar ce lundi 29 novembre

Le taux de change de l’euro face au dinar a connu une légère hausse dans les cotations officielles de ce lundi 29 novembre. Le dollar a enregistré une baisse. Sur le marché parallèle, la situation est restée stable par rapport aux niveaux d’hier.

Dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie, l’euro s’échange pour ce lundi, contre 156,53 dinars à l’achat et 156,57 dinars à la vente. Hier, il s’échangeait contre 156,08 dinars à l’achat et 156,11 dinars à la vente.

Pour la monnaie étasunienne, les cours sur le marché interbancaire des changes d’Alger font état d’un dollar contre 138,91 dinars à l’achat et 138,93 dinars à la vente. Hier, il était à 139,13 dinars à l’achat et 139,15 dinars à la vente.

En outre, le tableau de change de la banque d’Algérie indique que la livre sterling a enregistré une baisse sur le marché officiel. L’unité de cette monnaie s’échange contre 184,55 dinars à l’achat et 184,65 dinars à la vente, contre 185,69 dinars à l’achat et 185,73 dinars à la vente hier.

Taux de change sur le marché parallèle

Au niveau du marché parallèle des devises, la monnaie unique européenne s’affiche, pour ce lundi, dans les environs des 214 dinars à la vente contre 216 dinars à la vente, soit 21.400 DA pour 100 euros à la vente et 21.600 DA à l’achat.

Concernant le dollar américain au niveau du même circuit, un dollar est proposé contre à 190 DA à la vente contre 193 DA à l’achat. La livre sterling dans le marché noir des devises s’échange, quant à elle, contre 248 DA à l’achat 251 DA à la vente.

Pour ce qui est du taux de change du dollar canadien, il affiche ce dimanche dans les cotations officielles 108,96 dinars à l’achat et 109,00 dinars à la vente. En outre, un seul dollar canadien est cédé au marché noir contre 140 dinars à l’achat et contre 143 dinars à la vente.