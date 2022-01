Devises : le taux de change du dinar ce dimanche 2 janvier

Le taux de change du dinar algérien face aux principales monnaies n’a pas connu de changements majeurs par rapport à la situation d’hier. Cette stabilité est constatée tant dans les cotations officielles de la Banque qu’au niveau du marché parallèle de change.

En effet, le taux de change de l’euro à la Banque centrale d’Algérie est toujours resté à 157,02 dinars à l’achat et 157,05 dinars à la vente. Même constat concernant le dollar qui s’échange toujours contre 138,83 dinars à l’achat et 138,85 dinars à la vente.

Le cours de la livre sterling à la Banque centrale d’Algérie s’est également stabilisé à 187,03 dinars à l’achat et 187,08 dinars à la vente. Enfin, concernant le dollar canadien, il s’échange dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie contre 108,44 dinars à l’achat et 108,46 dinars à la vente.

Taux de change du dinar sur le marché parallèle

Au niveau du marché parallèle de change, l’unité de la monnaie unique européenne s’échange toujours contre 215 dinars à l’achat et à 217 dinars à la vente, soit 21.500 dinars pour 100 euros à l’achat et 21.700 dinars à la vente.

Pour ce qui est de la monnaie étasunienne, un dollar s’échange sur le même circuit contre 192 dinars à l’achat et 194 dinars à la vente. Pour la livre sterling, un pound s’est apprécié à 248 dinars à l’achat et à 250 dinars à la vente. Le dollar canadien quant à lui, est cédé en ce début d’année 2022 contre 143 dinars à l’achat et 146 dinars à la vente.