Devises : le taux de change dinar de ce mercredi 3 novembre

Le cours du dollar a enregistré, dans les cotations officielles de ce mercredi 3 novembre, une hausse par rapport au dinar. En revanche, la monnaie unique européenne a connu une légère baisse par rapport à hier.

En effet, le tableau des changes publié aujourd’hui par la Banque d’Algérie fait état d’un euro contre 159,10 dinars à l’achat et 159,17 dinars à la vente. Dans les cotations d’hier, un euro s’échangeait contre 159,74 dinars à l’achat et 159, 53 dinars à la vente.

Les cotations commerciales d’ouverture du dinar pour cette même journée ont fait état d’un dollar contre 137,12 dinars sur le cours de l’achat et 137,14 dinars sur le cours de la vente. L’on note ainsi une légère baisse par rapport hier (136,88 dinars à l’achat et 136,90 dinars à la vente).

Pour ce qui est de la livre sterling, un pound s’échange sur le marché officiel des devises contre 187,17 dinars à l’achat et 187,24 dinars à la vente. On note également une baisse par rapport à hier ; 188,73 dinars à l’achat, et 188,75 dinars à la vente.

Le taux de change du dinar sur le marché parallèle

Au niveau du marché parallèle, l’euro a également connu une hausse pour ce mercredi. Un euro s’échange, en effet, contre 217 dinars à l’achat et à 215 dinars à la vente. Hier, il a été à 213,00 dinars à l’achat et à 216,00 dinars à la vente.

Concernant la monnaie étasunienne, un dollar s’échange contre 191 DA à l’achat contre 188 DA à la vente. De son côté, la livre sterling n’a enregistré aucun changement majeur. L’unité de cette monnaie s’échange contre 245 DA à l’achat et 242 DA à la vente.