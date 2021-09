Devises : le taux de change de ce dimanche 12 septembre

La dégringolade du dinar face aux principales monnaies internationales semble se maintenir. Que ça soit aux cotations officielles de la Banque d’Algérie ou au marché parallèle, les principales monnaies affichent toujours des taux élevés face au dinar algérien.

Sur le marché parallèle, un euro s’échange, ce dimanche 12 septembre, contre 211,00 dinars à l’achat et 213,00 dinars à la vente. L’on constate, à cet effet, une stagnation comparativement à la situation d’hier samedi ; 211.50 dinars à l’achat et 213 dinars à la vente.

Pour ce qui est de la monnaie américaine, un dollar s’échangeait, pour le compte de la même journée contre 178 dinars à l’achat et 181 dinars à la vente. À noter que ces cotations n’ont affiché aucun changement majeur par rapport à celles enregistrées hier samedi 11 septembre 2021.

Même constat quant au Livre sterling, dont le taux de ce dimanche affiche 238 dinars à l’achat et 241 dinars à la vente. Durant la journée d’hier, l’unité de cette même monnaie était également de 238 dinars algériens à l’achat et 241 dinars à la vente et 238.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie

Au niveau du marché officiel, les cotations commerciales de la monnaie nationale ont fait état d’un euro contre 161,29 dinars sur les cours de l’achat et 161,32 dinars sur les cours de la vente. Selon la même source, un dollar américain est cédé contre 136,36 dinars à l’achat et 161,32 dinars à la vente.

Pour rappel, le dollar américain a enregistré, mercredi dernier, un nouveau record face au dinar en atteignant les 136.34 dinars algériens à l’achat et 136.36 dinars algériens à la vente. Il convient également de rappeler que les deux derniers records datent du 9 et du 23 aout derniers, ou la valeur du Dollar était, 135.09 et 135.88 dinars algériens.

La BA a également fait état, dans son tableau de change, qu’un Livre sterling est échangé contre 187,29 dinars à l’achat et 188,05 à la vente.