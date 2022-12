Devise: la BEA ouvre un bureau de change à Djanet, d’autres suivront-ils ?

La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) a annoncé, le dimanche 18 décembre 2022, via un communiqué rendu public, l’inauguration d’un bureau de change au niveau de l’aéroport de Djanet dans la wilaya d’Illizi, coïncidant avec l’ouverture d’une ligne directe entre l’aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG).

En effet, cette opération a coïncidé avec l’arrivée du premier vol international direct pour les touristes en provenance de la capitale française, ayant eu lieu le 17 décembre dernier.

L’ouverture de ce bureau de change a été supervisée par les autorités de la wilaya et les cadres de la BEA.

Cette mesure vise à faciliter le processus de conversion des devises, puisqu’un distributeur automatique de la BEA a également été inauguré à l’aéroport de Djanet.

Air Algérie ouvre les réservations pour la ligne Paris – Djanet

C’est dans un communiqué rendu public, le 6 décembre 2022, qu’Air Algérie avait annoncé l’ouverture officielle des réservations pour sa nouvelle ligne Paris – Djanet. Une belle opportunité pour voyageurs français, mais aussi pour la diaspora algérienne.

Par ailleurs, le communiqué d’Air Algérie précise que cette nouvelle ligne sera desservie à raison d’un vol par semaine. Notamment, tous les samedis et ce à compter du 17 décembre 2022. Selon ce même communiqué, le vol décolle au départ de la capitale parisienne à 23 heures pour arriver au niveau de l’aéroport de Djanet à 2 heures et 50 minutes du matin. Soit au bout de 3 heures et 50 minutes de vol. En revanche, le vol retour est programmé à partir de Djanet à 3 heures et 50 minutes du matin, pour atterrir au niveau de l’aéroport de Paris CDG à 8 heures du matin.