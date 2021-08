Devises : hausse de l’Euro et du Dollar sur le marché parallèle

Avec le renforcement du programme des vols internationaux, le marché noir des devises s’apprête à entrer dans une nouvelle phase. La flambée de l’Euro et du Dollar est attendue par plus d’un, et la dégringolade de la valeur du Dinar algérien ne peut que se poursuivre. À la banque d’Algérie, le taux de change des principales monnaies reste stable pour le moment.

Au Square Port-Saïd, les cambistes commencent à sortir enfin d’une longue phase d’hibernation, causée par la crise sanitaire et la fermeture des frontières. Aujourd’hui, le 31 aout 2021, un seul Euro est cédé au marché noir contre 213 dinars algériens à la vente et contre 211 dinars algériens à l’achat.

Du côté de la monnaie étasunienne, et à l’instar de l’Euro, une légère hausse a été également observée aujourd’hui. En effet, un seul Dollar américain s’échange contre 180.50 dinars algériens à la vente et contre 179 dinars algériens à l’achat. Enfin, la Livre Sterling demeure très chère. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre 238 dinars algériens à la vente et contre 236 dinars algériens à l’achat.

Les cotations officielles de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, le Dinar ne se porte guère mieux. Face aux principales devises, la monnaie nationale demeure faible, et très loin de pouvoir rivaliser avec le Dollar américain ou avec la monnaie unique Européenne.

En effet, un seul Euro s’échange contre 159.74 dinars algériens à l’achat, et contre 159.77 dinars algériens à la vente. Concernant le dollar américain, il est échangé contre 135.17 dinars algériens à l’achat et contre 135.18 dinars algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling garde toute sa valeur. Un seul Pound est cédé contre 186.39 dinars algériens à l’achat et contre 186.41 dinars algériens à la vente.