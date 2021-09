Devises : énième baisse record du Dinar face au Dollar Américain

Jusqu’où ira le Dinar Algérien dans sa chute ? Une question qui taraude les Algériens qui sont de plus en plus confrontés à des prix exorbitants, face auxquels la monnaie nationale n’y peut rien. À la banque d’Algérie, le Dollar Américain inscrit un nouveau record, enfonçant encore plus la monnaie nationale dans sa descente aux enfers.

À la banque d’Algérie, la monnaie étasunienne inscrit un nouveau record. Un seul Dollar Américain s’échange aujourd’hui contre 136.34 dinars algériens à l’achat et 136.36 dinars algériens à la vente. Il est à rappeler que les deux derniers records datent du 9 et du 23 aout derniers, ou la valeur du Dollar était, 135.09 et 135.88 dinars algériens.

La monnaie unique Européenne, après une période de baisse, voire de stagnation, sort les crocs au niveau de la banque d’Algérie. L’Euro, qui valait 159 dinars algériens au début du mois d’aout, s’échange aujourd’hui, le 8 septembre 2021, contre 161.33 dinars algériens à l’achat et 161.38 dinars algériens à la vente.

La Livre Sterling quant à elle s’échange de plus en plus cher. Un seul Pound vaut 187.67 dinars algériens à l’achat et 187.72 dinars algériens à la vente.

Marché parallèle

Au Square Port Saïd, les affaire commencent à tourner après plusieurs mois de stagnation. Les cambistes, qui attendaient la reprise des vols internationaux, ont été bien servis par le dernier renforcement du programme d’Air Algérie.

Un seul Euro est cédé par les cambistes contre 213 dinars algériens à la vente et 211.50 dinars algériens à l’achat, tandis que le dollar américain est échangé contre 181 dinars algériens à la vente et 178 dinars algériens à l’achat.

Enfin la Livre Sterling s’échange au marché noir contre pas moins de 241 dinars algériens à la vente et 238 dinars algériens à l’achat.