Devises en Algérie : quels sont les taux de la Banque et du marché noir ce 3 décembre ?

Les marchés de change, qu’ils soient formels ou informels, exercent une influence majeure sur les fluctuations des devises étrangères, jouant un rôle crucial notamment pour des monnaies clés telles que l’euro et le dollar américain. Dans cet article, découvrons les taux de change des principales devises étrangères pour ce dimanche 3 décembre 2023.

Les cotations commerciales d’ouverture du dinar à la Banque d’Algérie, du 1ᵉʳ au 5 décembre, révèlent que dès l’ouverture du marché, l’euro est coté à un taux d’achat de 146.57 dinars algériens par unité, tandis que son taux de vente s’établit à 146.64 dinars algériens.

Le dollar américain, monnaie phare à l’échelle mondiale, attire également l’attention. Les cours de change de ce même marché affichent un taux d’achat de 134.50 dinars algériens par dollar, tandis que le taux de vente se positionne à 134.52 dinars algériens.

En outre, les taux de change officiels de la Banque d’Algérie dévoilent des données sur d’autres devises étrangères en circulation sur le territoire national. Pour les amateurs de livre sterling britannique, ces dernières informations révèlent un taux d’achat de 169.87 dinars algériens par unité, et un taux de vente à 169.93 dinars algériens. Par ailleurs, notons que le dollar canadien se fixe à 99.27 dinars algériens pour l’achat, et pour la vente, il atteint 99.31 dinars algériens.

Où en est le dinar face aux devises sur le marché noir ?

Dans le circuit informel de change en Algérie, les taux de conversion des devises étrangères sont sujets à des variations significatives. Par exemple, l’euro s’achète à 234.00 dinars algériens et se vend à 236.00 dinars algériens par les cambistes de la bourse informelle. Dans un lieu très connu de la capitale, à savoir le Square Port Saïd d’Alger, le dollar américain s’échange à 217.00 dinars algériens à l’achat et à 220.00 dinars algériens à la vente.

En outre, pour ceux qui s’intéressent à la livre britannique, les cambistes du marché informel offrent des taux de 262.00 dinars algériens pour l’achat et 265.00 dinars algériens pour la vente. Et pour les adeptes du dollar canadien, le marché informel propose un taux d’achat de 156.00 dinars algériens par unité et un taux de vente de 158.00 dinars algériens.

Ces différences entre les marchés formels et informels reflètent des fluctuations importantes dans les taux de change, ce qui peut impacter les transactions financières et influencer les décisions des acteurs économiques et des particuliers en matière d’échange monétaire. Le tableau ci-dessous résume les cours de change des principales devises étrangères en Banque et au marché parallèle pour ce 3 décembre :