Devises en Algérie : l’euro repart à la hausse en ce début de semaine après sa récente chute

Après une courte accalmie, l’euro repart à la hausse sur le marché informel de change en Algérie. Ce lundi 28 juillet, la monnaie européenne a atteint les 258 dinars à l’achat dans les principales places de change parallèles, notamment au Square Port-Saïd à Alger. À la vente, l’euro s’échange aux alentours de 262 dinars, consolidant ainsi sa tendance haussière.

Sur le marché officiel, les données de la Banque d’Algérie affichent des taux bien plus bas. L’euro s’y négocie à 152,00 dinars à l’achat et 152,03 dinars à la vente, sans variation majeure par rapport aux jours précédents.

L’allocation touristique, un catalyseur de cette flambée ?

La récente flambée de l’euro coïncide avec l’entrée en vigueur de la nouvelle allocation touristique, fixée à 750 euros par an et par citoyen. Cette mesure, attendue depuis plusieurs mois, a ravivé la demande sur le marché parallèle.

🟢 À LIRE AUSSI : Allocation touristique : une nouveauté se prépare à la Banque d’Algérie

Si la baisse enregistrée dès l’entrée en vigueur de cette nouvelle allocation entrevoyait un répit, le réajustement a été de courte durée. Moins de 48 heures après l’application de cette allocation, les cambistes ont déjà constaté un regain d’activité, entraînant une pression à la hausse sur la monnaie européenne.

La période estivale, marquée par une forte demande en devises pour les voyages et les achats à l’étranger, joue également un rôle non négligeable dans cette dynamique.

Banque d’Algérie et marché noir : où en sont les autres devises ?

Le dollar canadien reste relativement stable, il s’échange à 161 dinars à l’achat et 164 dinars à la vente sur le marché informel. La livre sterling, de son côté, poursuit sa progression constante. Elle s’échange actuellement à 298 dinars à l’achat et 302 dinars à la vente.

En outre, le dollar américain s’échange ce lundi à 222 dinars à l’achat et 226 dinars à la vente, affichant une évolution modérée, voire stagnante, malgré une demande toujours soutenue.

🟢 À LIRE AUSSI : L’euro continue de chuter pour le 3ᵉ jour consécutif : voici sa valeur ce mardi 22 juillet

Du côté des cotations officielles, la Banque d’Algérie maintient des taux quasiment inchangés pour les principales devises. Le dollar canadien s’y établit à 94,62 dinars à l’achat et 94,63 dinars à la vente, tandis que la livre sterling affiche un taux d’achat de 174,21 dinars et un taux de vente de 174,32 dinars. Quant au dollar américain, il reste stable à 129,42 dinars à l’achat et 129,43 dinars à la vente.