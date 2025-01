Devises en Algérie : L’euro rebondit en ce début d’année 2025, à combien s’échange-t-il ?  

Nouvelle année, nouveau rebondissement sur le marché noir des devises en Algérie. Après une chute historique de l’euro en décembre dernier, la monnaie unique européenne a repris des couleurs ces derniers jours.

Ce mardi 31 décembre, la monnaie européenne s’échangeait à 244,5 DA à l’achat et à 248 DA à la vente. Du côté du marché officiel, la situation est bien différente. Les taux de change évoluent de manière plus mesurée et sont fixés par la Banque d’Algérie. Ainsi, l’euro s’échange à 141.21 DA à l’achat et un taux de 141.25 DA à la vente, soit un écart significatif avec le cours du marché noir.

Cette évolution inattendue vient bouleverser les prévisions de nombreux observateurs qui anticipaient une poursuite de l’appréciation du dinar face aux devises étrangères. Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce revirement de situation.

La demande en devises, traditionnellement forte en fin d’année, pourrait avoir poussé les cours à la hausse. De même, une offre plus restreinte en euros sur le marché noir pourrait avoir contribué à cette tension. Les attentes liées à l’augmentation de l’allocation touristique prévue pour janvier 2025 ont également joué un rôle majeur.

Cette réforme, qui prévoit d’augmenter l’allocation de 100 € à 750 €, a créé une demande accrue pour l’euro, exacerbant les fluctuations sur le marché noir. Les voyageurs algériens, anticipant une dépréciation du DA, cherchent à s’assurer les devises nécessaires avant l’entrée en vigueur de cette mesure.

Devises en Algérie : Quels sont les taux de change des autres monnaies étrangères ?

Contrairement à l’euro, le dollar américain n’a pas connu de variations significatives ces derniers jours. Il se maintenait à 230 DA sur le marché noir. Il est intéressant de noter que l’écart se creuse de plus en plus entre les cours officiels fixés par la Banque d’Algérie et ceux pratiqués sur le marché noir (Sur le marché officiel, le billet vert est à 135.65 DA / l’unité).

En conclusion, la hausse de l’euro en fin d’année est un nouveau chapitre dans la saga du marché des devises en Algérie. Les perspectives économiques du pays, les réformes en cours et la demande en devises continueront d’influencer les cours. Une chose est sûre : le marché des devises restera un terrain de jeu complexe et imprévisible.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 141.21 141.254 244,5 248,00 Dollar US ($) 135.65 135.66 231,00 235,00 Livre Sterling (₤) 170.35 170.47 290,00 295,00 Dollar CAN ($C) 94.41 94.42 160,00 164,00 Dirham EAU (AED) 36.92 36.93 62,00 64,00

