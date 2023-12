Devises en Algérie : les chiffres de la Banque et du marché noir pour ce 10 décembre !

Le monde financier connaît une cadence rythmée par les soubresauts des taux de change, et les données officielles de la Banque d’Algérie du 7 au 11 décembre 2023 témoignent d’une dynamique singulière. Dans cet article, explorez les cotations des principales devises étrangères sur le marché officiel de change, juxtaposées à leurs valeurs sur le marché parallèle, communément appelé bourse informelle du Square d’Alger.

L’euro se démarque en se positionnant à 145.01 dinars algériens à l’achat et à 145.04 dinars algériens à la vente. Outre-Atlantique, le dollar américain présente une valeur de 134.49 dinars algériens à l’achat et de 134.51 dinars algériens à la vente, et ce, d’après les chiffres du marché formel de la Banque d’Algérie.

En outre, la livre britannique s’échange à 169.22 dinars algériens à l’achat et à 169.24 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien, quant à lui, connaît une légère hausse, coté à 98.96 dinars algériens pour l’achat et à 99.00 dinars algériens pour la vente.

Cours de change : le dinar face aux devises sur le marché noir ce 10 décembre

Le Square Port Saïd d’Alger, qui abrite le marché parallèle, dépeint une réalité différente des cours de change. L’euro s’envole à 234.00 dinars algériens à l’achat et à 236.00 dinars algériens à la vente, affichant des taux bien supérieurs à ceux du marché officiel. La tendance est similaire pour le dollar américain, échangé à 217.00 dinars algériens à l’achat et à 220.00 dinars algériens à la vente.

Sur cette scène informelle, la livre sterling est disponible à 262.00 dinars algériens à l’achat et à 265.00 dinars algériens à la vente, tandis que le dollar canadien trouve acquéreur à 156.00 dinars algériens pour l’achat et à 158.00 dinars algériens pour la vente. Ces écarts témoignent d’une diversité significative dans les marchés de change, reflétant les fluctuations de la monnaie nationale.

Pour ceux qui souhaitent suivre de près ces évolutions monétaires, voici une synthèse combinant les chiffres officiels de la Banque d’Algérie et ceux du marché informel, offrant ainsi une vision globale de l’état actuel des cours de change des devises pour ce dimanche 10 décembre 2023 :