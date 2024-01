Devises en Algérie : euro, dollar, livre sterling… cours de change de ce 30 janvier !

Selon les derniers chiffres de la Banque d’Algérie, recouvrant la période du 29 au 31 janvier 2024, l’euro observe une légère baisse avec un taux d’achat de 145.85 dinars algériens et un taux de vente fixé à 145.92 dinars algériens. De manière parallèle, le dollar américain maintient sa stabilité et s’affiche à un taux d’achat de 134.53 dinars algériens et à un taux de vente de 134.55 dinars algériens.

Au-delà des figures emblématiques que sont l’euro et le dollar américain, la Banque d’Algérie dévoile un panorama détaillé des taux de change associés à d’autres devises majeures. Le dollar canadien, par exemple, se positionne avec un taux d’achat de 100.13 dinars algériens et un taux de vente de 100.17 dinars algériens. Alors que la livre sterling, quant à elle, dévoile ses valeurs avec un taux d’achat de 171.01 dinars algériens et un taux de vente de 171.11 dinars algériens.

À LIRE AUSSI :

>> Économie : Alexey Valkov met en lumière les opportunités qu’offre la 27ᵉ édition du SPIEF

Devises en Algérie : quels sont les taux proposés en noir ?

Cependant, le Square Port Saïd d’Alger, lieu de convergence des cambistes, expose des réalités financières divergentes, mettant ainsi en lumière des disparités notables par rapport aux cours officiels émanant de la Banque d’Algérie. Pour l’euro, les chiffres affichés pour l’achat atteignent les 236.00 dinars algériens, tandis que pour la vente, ils s’établissent à 238.00 dinars algériens.

Dans cette danse monétaire non réglementée, le dollar américain se négocie à des tarifs bien distincts. À l’achat, il s’échange à 216.00 dinars algériens, tandis qu’à la vente, le prix grimpe à 218.00 dinars algériens, confirmant ainsi la volatilité et l’impact du marché parallèle de change.

En outre, les cambistes du marché informel proposent également le dollar canadien, avec des taux fixés à l’achat à 158.00 dinars algériens et à la vente à 160.00 dinars algériens. De même, la livre sterling adopte une danse complexe, se négociant à un taux d’achat de 270.00 dinars algériens et à un taux de vente de 272.00 dinars algériens, soulignant une fois de plus les différences notables entre les deux marchés.

Malgré la persistance de ces divergences entre les valeurs officielles et celles du marché informel, une certaine stagnation se dégage dans les fluctuations des principales devises étrangères. Afin de vous offrir une vue d’ensemble sur les cours de change pour ce mardi 30 janvier 2024, voici un tableau récapitulatif facilitant la visualisation de ces variations :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 145.85 145.92 236.00 238.00 Dollar US ($) 134.53 134.55 216.00 218.00 Livre Sterling (₤) 171.01 171.11 270.00 272.00 Dollar CAN ($C) 100.13 100.17 158.00 160.00 Dirham EAU (AED) 36.62 36.63 58.00 60.00

À LIRE AUSSI :

>> Prise de rendez-vous, nombre de visas: les précisions du consul général de France à Alger