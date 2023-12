Devises en Algérie : cotations de la Banque et du marché parallèle pour ce 28 décembre !

Les disparités entre les taux de change des devises sont de plus en plus marquées, mettant en lumière les écarts significatifs entre les marchés officiels régulés par la Banque d’Algérie et le marché informel prospérant, en marge, notamment au Square d’Alger. Cette disparité s’avère particulièrement frappante pour l’euro, monnaie européenne qui a connu une ascension notable sur le marché noir.

L’euro, coté à 147.99 dinars algériens à l’achat et à 148.06 dinars algériens à la vente sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, maintient une stabilité relative. Cependant, dans l’agitation du marché parallèle, sa valeur reste élevée, atteignant des sommets à 234.00 dinars algériens à l’achat et 236.00 dinars algériens à la vente.

Qu’en est-il du dollar américain, la livre sterling et le dirham émirati ?

Le dollar américain continue de retenir l’attention sur les marchés de changes. Sur le marché réglementé par la Banque d’Algérie, le dollar s’affiche à 134.09 dinars algériens à l’achat et à 134.10 dinars algériens à la vente. Concernant la livre sterling britannique, les données officielles pour la période allant du 27 au 29 décembre 2023 indiquent un taux d’achat de 170.66 dinars algériens par unité, avec une vente à 170.77 dinars algériens. De même, les taux de change du dirham émirati se stabilisent à 36.51 dinars algériens aussi bien à l’achat qu’à la vente, et ce, selon les informations émanant de la même source.

En revanche, au niveau du marché parallèle du Square Port Saïd d’Alger, point névralgique des transactions informelles, le dollar américain s’échange à des taux nettement plus élevés, atteignant 217.00 dinars algériens à l’achat et 220.00 dinars algériens à la vente. La livre britannique, dans ce même cadre, se négocie à 262.00 dinars algériens à l’achat et à 265.00 dinars algériens à la vente, tandis que la monnaie émiratie présente un taux d’achat de 57.00 dinars algériens et un taux de vente de 59.00 dinars algériens.

En résumé, ces chiffres soulignent les divergences entre les taux de change du marché officiel et ceux du marché informel pour ce jeudi 28 décembre 2023, exposant ainsi la complexité des dynamiques des devises.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 147.99 148.06 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.09 134.10 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 170.66 170.77 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 101.59 101.65 156.00 158.00 Dirham AED (Dh) 36.51 36.51 57.00 59.00