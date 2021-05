Devises Algérie : Taux de change marché noir et officiel du 14 mai

Le Dinar reste en baisse, plus encore en cette période où la fermeture totale des frontières a un impact sur le taux de change de monnaie sur le territoire algérien, ceci a un effet direct sur l’équilibre offre demande.

Sur le marché parallèle des devises en Algérie, l’euro, une monnaie très utilisée en Algérie et qui circule facilement dans le « square », est à la hausse par rapport au dinars. Quant au dollar, il est en baisse face au dinars. L’Euro est en hausse sur le marché parallèle.

En ce 14 mai 2021, l’Euro est à 209.50 DA à la vente, et 207.50 à l’achat. 100 euros s’échangent donc à 20.750 dinars sur le marché noir.

Le Dollars américain connait lui un certain décalage avec le Dinars algérien, un dollar s’échange à 171 DA à la vente, et s’achète à 174 DA. Quant à la Livre Sterling, elle connait une certaine stabilité en ce moment. Un pound s’échange contre 232 DA à l’achat et se vend à une valeur maximale de 236 DA.

Taux de change officiel

Le taux de change varie toujours entre les prix du square, du marché noir, et ceux de la Banque centrale, qui est le taux officiel.

La Banque centrale a donc publié les derniers chiffres pour le change officiel, des devises étrangères. Ces chiffres sont donc mis en pratique à partir d’aujourd’hui.

Au niveau des prix de l’achat, l’Euro est à 161,88, le Dollars est à 133,48, le Yen à 122,65, le Pound est lui à 188,56 et le Dollar Canadien à 110, 37. Les prix d’achats sont donc vraiment bas en comparaison avec le marché noir.

Pour la vente l’Euro est à 161,95, le Dollars est à 133,49, le Yen à 122,67, le Pound est lui à 188,63 et le Dollars Canadien à 110, 42. Il y a une légère différence entre le prix d’achat et le prix de vente.