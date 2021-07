Devises Algérie : taux de change du Dinar face à l’Euro et au Dollar

Après un léger sursaut suite à l’ouverture des frontières, le marché noir des devises retombe encore dans son hibernation. Le taux de change des principales devises connait une stabilité mortuaire depuis plusieurs jours, mais les monnaies fortes s’échangent toujours très cher face à un Dinar Algérien en difficulté. Sur le marché officiel, le Dollar qui bat des record ne semble pas prêt à voir sa valeur baisser de sitôt.

Du côté du Square Port-Saïd, haut lieu du marché noir des devises dans la capitale Alger, les cambistes font tourner tant bien que mal leurs affaires. La monnaie unique européenne y reste toujours la plus échangée. Un seul Euro s’échange aujourd’hui, le 04 juillet 2021, à l’achat, contre 211 dinars Algériens, et à la vente, contre 213 dinars Algériens.

La monnaie étasunienne a vu ces derniers jours sa valeur se stabiliser. Un seul Dollar s’échange contre 176 dinars Algériens à l’achat et contre 179 dinars Algériens à la vente. De leur côté, le reste des monnaies européennes connaissent aussi une relative stabilité. La Livre Sterling s’échange contre 230 dinars à l’achat et contre 234 dinars à la vente. Le Franc Suisse s’échange contre 184 dinars à l’achat et contre 188 dinars à la vente.

La banque d’Algérie

Sur le marché officiel, la monnaie nationale ne s’en sort pas mieux. Le Dinar Algérien souffre toujours face aux principales devises. Si l’Euro a connu un recul ces derniers jours, c’est loin d’être le cas du Dollar Américain, qui a pu enregistrer des records.

Un seul Euro s’échange à la banque d’Algérie contre 159.58 Dinars Algériens à l’achat et contre 159.65 Dinars Algériens à la vente. En ce qui concerne le Dollar Américain, il est échangé à la banque d’Algérie contre 134.83 dinars Algériens à l’achat et contre 134.84 dinars Algériens à la vente.

De son côté la Livre Sterling s’échange très cher. Un seul Pound s’échange au marché officiel contre pas moins de 185.43 dinars Algériens à l’achat et contre 185.45 dinars Algériens à la vente.