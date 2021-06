Devises Algérie : taux de change du Dinar face à l’Euro et au Dollar

Que cela soit chez les cambistes ou bien dans les guichets de la banque d’Algérie, face à la monnaie nationale, les principales devises s’échangent toujours au prix cher. L’Euro, monnaie unique européenne, demeure au-dessus de la barre des 200 dinars Algériens sur le marché noir, et le dollar, la monnaie étasunienne, qui avait battu un record dans le marché officiel, sa valeur ne semble pas vouloir régresser.

En effet, aujourd’hui, le 27 juin 2021, du côté du Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, les cambistes font, tant bien que mal, tourner leur business. Un seul Euro s’échange sur ce marché parallèle contre 212 dinars à la vente et contre 210 dinars Algériens à l’achat. La monnaie unique européenne connait donc une stabilité depuis plusieurs jours.

De son côté, le dollar Américain s’échange contre 180 dinars Algériens à la vente et contre 177 dinars Algériens à l’achat. Le dollar Canadien quant à lui est cédé à 136 dinars Algériens à l’achat et à 139 dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling et le Franc suisse s’échangent tout les deux très cher. Un seul Pound s’échange à l’achat contre 236 dinars Algériens et contre 239 dinars Algériens à la vente. Le Franc suisse est cédé à pas moins de 188 dinars Algériens à l’achat et à 192 dinars à la vente.

Les cotations officielles

À la banque d’Algérie, le dinar national est loin de se porter mieux. Le Dollar, suite au record qu’il a enregistré ces derniers jours ne semble pas prêt à revoir sa valeur à la baisse, et l’Euro est entrain de retrouver des forces après avoir connu un Léger recul ces derniers jours.

En effet, un seul Euro s’échange à la banque d’Algérie contre 160.45 Dinars Algériens à l’achat, et contre 160.49 dinars Algériens à la vente. Le Dollar Américain quant à lui est cédé contre 134.32 dinars à l’achat et contre 134.33 dinars à la vente.

La livre Sterling, enfin, s’échange contre pas moins de 186.84 dinars Algériens à l’achat et contre 186.88 dinars Algériens à la vente.