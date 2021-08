Devises Algérie : taux de change du Dinar face à l’Euro ce 8 aout

La monnaie nationale poursuit sa dégringolade face aux principales devises. Que ce soit sur le marché parallèle ou bien officiel, le Dinar Algérien reste très faible face au Dollar et à l’Euro. La valeur de la monnaie unique européenne se stabilise sur le marché noir, et celle de la monnaie étasunienne revient à la hausse sur le marché officiel.

Au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, les affaire des cambistes tournent encore, et ce, malgré la crise sanitaire et la fermeture des frontières. Le rythme ralenti des transactions n’a pas empêché la monnaie unique européenne de se maintenir au-dessus de la barre des 200 dinars Algériens, et de rester la principale monnaie échangée. Un seul Euro s’échange aujourd’hui, le 08 aout 2021, au marché parallèle, contre 210 Dinars Algériens à la vente et contre 208 dinars Algériens à l’achat.

Concernant la monnaie étasunienne, elle reste stable sur le marché noir. Un seul Dollar Américain s’échange contre 179 Dinars Algériens à la vente et contre 177 Dinars Algériens à l’achat. Enfin, la Livre Sterling reste très chère. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre 236 Dinars Algériens à l’achat et contre 240 dinars Algériens à la vente.

Les cotations officielles de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie les choses ne vont guère mieux pour le Dinar qui reste faible devant l’Euro et le Dollar. Ce dernier a d’Ailleurs retrouvé sa tendance haussière, contrairement à l’Euro qui reste relativement stable.

La valeur d’un seul Dollar Américain a encore dépassé la barre des 135 dinars Algériens, il s’échange à la banque d’Algérie contre 135.03 dinars à la vente et contre 135.01 à l’achat.

La monnaie unique européenne quant à elle demeure sous la barre des 160 dinars. Un seul euro s’échange contre 159.91 dinars Algériens à l’achat et contre 159.97 dinars Algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling garde toute sa valeur. Un seul Pound est cédé contre 187.94 dinars Algériens à l’achat et contre 187.97 dinars Algériens à la vente.