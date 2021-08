Devises Algérie : taux de change du Dinar face à l’Euro ce 27 aout

La pandémie liée à la covid-19 a lourdement impacté l’économie de plusieurs pays dont l’Algérie. Même le marché parallèle de la devise n’a pas été épargné. D’ailleurs la monnaie nationale connait depuis des mois une chute inexorable.

Face aux principales devise, le Dinar algérien est loin de se redresser. Au marché noir, et plus exactement au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger les cambistes espèrent que les affaires vont bientôt tourné rondement suite à la décision du gouvernement d’augmenter les vols.

Aujourd’hui, le 27 aout 2021 un seul Euro est cédé contre 210 dinar algériens à l’achat, et 211,5 dinars algériens à la vente. Quant à la monnaie la plus dominante dans le monde, elle continue à enregistrer des niveaux record. En effet, un seul dollar américain s’échange contre 181 dinars algériens à la vente et 178,5 dinars algériens à l’achat.

Enfin, la livre sterling fait toujours partie des monnaies dont le taux de change est le plus élevé. Au marché noir, un seul Pound est échangé contre 240 dinars algériens à la vente et contre 237 dinars algériens à l’achat.

Les cotations officielles de la banque d’Algérie

D’après les taux de change officiels communiqués par la banque d’Algérie, la monnaie nationale ne se porte mieux. Elle continue de se déprécier face aux principales devises notamment le dollar étasuniens et la monnaie unique européenne.

En effet, un seul Dollar Américain s’échange contre 135.4093 dinars algériens à l’achat et contre 135.4243 dinars algériens à la vente.

Un seul Euro s’échange contre 159.2955 dinars algériens à l’achat et contre 159.3538 dinars Algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling quant s’échange contre 186.1040 dinars algériens pour un seul Pound à l’achat et contre 86.1502 dinars algériens pour un seul Pound à la vente.