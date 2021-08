Devises Algérie : taux de change du Dinar face à l’Euro ce 25 aout

Le Dinar Algérien continue sa descente aux enfers. Face au Dollar et à l’Euro, la monnaie nationale est loin de tout espoir de redressement. Sur le marché parallèle, la monnaie unique Européenne se maintient au-dessus de la barre symbolique des 200 dinars algériens, à la banque d’Algérie, le Dollar continue d’inscrire des records.

Au marché noir, et plus exactement au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, les cambistes tentent de maintenir la tête hors de l’eau. Alors que les frontières restent fermées, et que les vols demeurent limités, les affaires tournent de plus en plus au ralenti. Un seul Euro est cédé aujourd’hui, le 25 aout 2021, contre 208 dinars algériens à l’achat, et 210 dinars algériens à la vente.

Concernant la monnaie étasunienne, sa valeur est à la hausse ces derniers temps, et ce, suite aux records inscrits au marché officiel. En effet, un seul Dollar américain s’échange par les cambistes contre pas moins de 180 dinars algériens à la vente et 177 dinars algériens à l’achat.

La Livre sterling enfin garde toute sa valeur. Un seul Pound est échangé contre 239 dinars algériens à la vente et contre 136 dinars algériens à l’achat.

Les cotations officielles de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la monnaie nationale ne se porte pas mieux. Face aux principales devises, notamment le Dollar américain et l’Euro, le Dinar Algérien est loin de pouvoir rivaliser.

Un seul Dollar Américain s’échange contre 135.42 dinars algériens à l’achat et contre 135.44 dinars algériens à la vente.

Un seul Euro s’échange contre 159.22 dinars algériens à l’achat et contre 159.28 dinars Algériens à la vente. La Livre Sterling quant à elle s’échange contre 186.02 dinars algériens pour un seul Pound à l’achat et contre 186.07 dinars algériens pour un seul Pound à la vente.