Devises Algérie : taux de change du Dinar face à l’Euro ce 2 aout

Alors que les frontières restent partiellement fermées et que la crise sanitaire bat son plein, le marché des devises en Algérie s’enfonce encore plus dans sa léthargie, et le Dinar Algérien poursuit de plus belle sa dégringolade face aux principales devises. Que ce soit sur le marché parallèle ou bien officiel, la monnaie nationale est en souffrance face à l’Euro et au Dollar.

Sur le marché noir, et plus exactement au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, les cambistes proposent toujours leurs billets à ceux qui en veulent encore. La monnaie unique européenne, qui a connu une baisse sensible ces derniers jours, reste la principale devise échangée. Un seul Euro s’échange aujourd’hui, le 2 aout 2021, contre 207 dinars Algériens à l’achat et contre 209 dinars Algériens à la vente.

Du côté de la monnaie étasunienne, une stabilité se ressent depuis quelques jours, et ce, après des semaines de hausse sensible. Un seul dollar Américain s’échange sur le marché noir contre 179 dinars Algériens à la vente et contre 176 dinars Algériens à l’achat.

Enfin, la Livre Sterling dont la valeur s’envole sur le marché officiel, reste relativement stable sur le marché noir. En effet, un seul Pound s’échange encore au Square Port-Saïd contre 235 dinars Algériens à l’achat et contre 238 dinars Algériens à la vente.

Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, il n’y a pas un grand changement à signaler aujourd’hui. Le Dollar et l’Euro restent stables, et le dinar Algérien est toujours loin de les concurrencer.

Un seul Euro s’échange contre 160.03 dinars Algériens à l’achat et contre 160.07 dinars Algériens à la vente tandis que le Dollar Américain s’échange contre 134.52 dinars Algériens à l’achat et contre 134.54 dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling reste la plus chère devise échangée à la banque d’Algérie. Un seul Pound coute 187.99 dinars Algériens à l’achat et 188.04 dinars Algériens à la vente.